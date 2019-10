La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio del giornalista del Tg2 Franco Fatone

Milano - “ustionò i piedi di suo figlio di 2 anni prima di ucciderlo” : per la procura è tortura : I calci e i pugni al figlio, le “tre bruciature con l’estremità di sigarette accese” e le ustioni “con una fiamma viva” sui piedi del figlio di 2 anni, Mehmed, non furono ‘solo’ maltrattamenti, ma vere e proprie “torture”. Così per la prima volta da quando è stato introdotto nel codice penale italiano – era il luglio 2017 – il reato viene contestato in ambito familiare. Lo ha ...

Minacce social a Liliana Segre - indaga la procura di Milano. La senatrice : "Gli odiatori vanno curati" : Un fascicolo a carico di ignoti aperto già nel 2018 dal pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili

Spray urticante in metro a Milano - malori per 10 passeggeri : il Codacons presenta esposto in procura : Allarme oggi pomeriggio nella fermata metropolitana di Cimiano, sulla linea verde M2, dove dieci persone sono rimaste intossicate dopo che qualcuno ha spruzzato dello Spray urticante. L’allerta è scattata dieci minuti prima delle 15, nella zona dei tornelli, e la stazione è stata evacuata ed è rimasta chiusa fino alle 15.25. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ...

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Milano - bimbo di 5 anni caduto nella tromba delle scale a scuola : nuovo sopralluogo della procura : Il piccolo è morto ieri dopo alcuni giorni in Rianimazione e un intervento alla testa. Per ora nessun indagato.

Milano : deceduto il bimbo caduto a scuola - procura indaga per omicidio colposo : Non c'è l'ha fatta il bimbo di 5 anni caduto dalle scale venerdì mattina, mentre si trovava a scuola (frequentava la 1°C alla primaria Giovanni Battista Pirelli, .in zona Bicocca). Il piccolo, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano era stata operato d'urgenza. La Procura ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento, sul registro degli indagati, non è stato iscritto ancora nessun nome. Morto il ...

“I ladri sono quasi tutti bianchi”. Il procuratore Greco all’attacco : “Oltre mille furti al mese a Milano” : “A volte si ha un’idea un po’ strana del colore della pelle in relazione alla criminalità”. E nelle aziende “si spende più in tangenti che in innovazione”.

Corruzione - il procuratore di Milano Francesco Greco : “Aziende investono più in tangenti che innovazione” : “A Milano siamo pieni di procedimenti per Corruzione internazionale e vediamo gli effetti negativi, sia nei confronti degli Stati vittime sia nei confronti delle nostre imprese che invece di investire in innovazione, investono in tangenti”. È una delle riflessioni del procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco alla presentazione del bilancio di responsabilità sociale 2018 degli uffici giudiziari milanesi. Sono diverse le ...

Francesco Greco - procuratore di Milano : "Il 99.9% dei ladri di appartamento sono bianchi" : “Il 99.9% dei ladri di appartamento sono bianchi e lo dico perché a volte si ha un’idea un po’ strana del colore della pelle in relazione alla criminalità”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco oggi nel corso della presentazione del bilancio di responsabilità social del 2018 degli uffici giudiziari milanesi.In merito alla nuova legge sulla tutela delle vittime di ...

Renzi sfida Salvini sul caso Savoini - il leghista : “Portatemi una prova”. Ma la procura di Milano ha audio - la bozza del contratto e chat : “Portatemi una prova e faccio tutto, un processo, un elemento, qualcosa. Io mi fido della gente”. È quasi alla fine del duello tv a Porta a Porta che Matteo Salvini, ex vicepremier e ed ex ministro dell’Interno, risponde alla domanda dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Perché non quereli Savoini. Se a me dicono che ho rubato io lo porto in tribunale”. In attesa del processo, se e quando ci sarà, al ...

San Siro - la procura di Milano indaga sulla sicurezza dei parapetti dopo caduta tifoso : Un tifoso dell’Atalanta, lo scorso 1 ottobre durante la partita di Champions con Shaktar Donetsk, cadde nel settore arancio per quattro metri e se l’è cavò con alcune ferite. Stava tentando di scavalcare. La procura di Milano ha deciso di indagare per presunte violazioni delle normative in materia di sicurezza, con verifiche sui parapetti ma anche sugli scalini, soprattutto del terzo anello, dello stadio Meazza. Un fascicolo, che a breve verrà ...

Giallo San Siro - è poco sicuro? La procura di Milano indaga per presunte violazioni… : Nel periodo in cui si parla tanto di cambiamento, che sia abbattimento e rifacimento o semplice ristrutturazione, della ‘casa’ di Milan e Inter, la procura di Milano indaga per presunte violazioni delle normative in materia di sicurezza, con verifiche sui parapetti ma anche sugli scalini, soprattutto del terzo anello, dello stadio San Siro. Un fascicolo, che a breve verrà iscritto con l’ipotesi di lesioni colpose oltre ...

Netflix e l’indagine sul fisco della procura di Milano : «Apriremo una sede in Italia» : Il numero uno della piattaforma di intrattenimento risponde all’indagine della Procura di Milano, anticipata dal Corriere, e annuncia un accordo con Mediaset

Per la procura di Milano l'accordo corruttivo tra russi e Savoini c'era : Dall’audio registrato al Metropol di Mosca si evincerebbe che “l’accordo corruttivo con i russi” sui fondi da destinare alla Lega fosse stato “raggiunto in termini essenziali”. Nell’audio registrato al Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre ci sono tutti gli elementi per sostenere l’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Ne è convinta la Procura di Milano che indaga sulla ...