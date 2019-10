La ministra Lamorgese vuole un nuovo codice di condotta per le ong

"Modifiche ai decreti sicurezza entro l'anno". La ministra Lamorgese pronta a intervenire : “Penso di sì”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto a margine dell’audizione in Commissione antimafia a chi gli chiedeva se i decreti sicurezza del governo gialloverde verranno modificati entro la fine dell’anno. “C’è stato un intervento del Capo dello Stato - ha detto il ministro - quindi noi certamente faremo delle modifiche” in modo da “rendere ...

Migranti - la ministra Lamorgese invita al Viminale le ong : "L'inizio di un dialogo" : Ricevute le organizzazioni in prima linea per i salvataggi in mare, da Msf a Open Arms: ripristinare l'obbligo di soccorso, dissequestrare le navi, interrompere la collaborazione con la Guardia costiera libica, garantire porti sicuri. Salvini: "Io sto con le forze dell'ordine,...

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

L’ipocrisia sulla Libia della ministra Lamorgese : Nelle scorse ore a Malta erano riuniti i ministri dell’interno di Francia, Germania, Italia, Finlandia e Malta. Si trovavano sull’isola a discutere di politiche migratorie comunitarie e in quella cornice hanno raggiunto un accordo che è stato definito “storico”. Il testo, attualmente ancora in stato di bozza, stabilisce che i migranti salvati nel Mediterraneo centrale saranno distribuiti nei diversi Paesi europei entro quattro settimane ...

Governo Conte 2 - la nuova ministra dell’Interno Lamorgese non usa i social. Peccato : di Marta Coccoluto La nomina del prefetto Luciana Lamorgese a nuovo ministro degli Interni è stata tra le notizie con più eco online. La distanza siderale con il suo predecessore Matteo Salvini è indiscutibile, ma è curioso notare come una delle caratteristiche più apprezzate dai commentatori sia che la nuova inquilina del Viminale non abbia alcun profilo sui social network. Non un account Twitter, non un profilo Facebook, non un account ...

È una donna, è avvocato e non ha un account Twitter. Anzi, non ha nessun profilo sui social network

Chi è Luciana Lamorgese - la ministra che prenderà il posto di Salvini : Come sussurrato più volte durante questa breve ma intensa fase di trattative tra PD e M5S, per riempire la casella del Viminale la scelta è ricaduta su un "profilo tecnico". C'è stato un testa a testa tra il capo della polizia Franco Gabrielli e la Prefetta Luciana Lamorgese, vinto alla fine da quest'ultima. La necessità di effettuare una scelta di questo tipo è stata anche dettata, probabilmente, dalla volontà di ridurre i margini di ...

Lamorgese - la nuova ministra dell'Interno che non usa (ancora) i social : Luciana Lamorgese, nuovo ministro dell'Interno, ha probabilmente uno dei compiti più difficili del nuovo governo a guida Conte: prendere il posto di Matteo Salvini e fare i conti con le ultime scelte politiche fatte dall'ex inquilino del Viminale. Del resto conosce bene quegli uffici per aver lavorato insieme ad Alfano, che la chiamò dopo la vicenda Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov che ...

Luciana Lamorgese - chi è la prefetta che sarà ministra dell’Interno. E sui migranti disse : “Bisogna accogliere nelle regole” : Dal continuo sbraitare contro i migranti di Matteo Salvini all’esperienza in materia di Luciana Lamorgese, che con la gestione della loro accoglienza ha avuto a che fare prima come prefetta di Venezia, poi di Milano. È quello del Viminale uno dei passaggi di mano maggiormente all’insegna della discontinuità tra primo governo Conte e secondo. Dal leader della Lega a una figura tecnica, come – dicono i retroscena – auspicava il presidente della ...