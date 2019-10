La Guardia Costiera in prima linea nel contrasto ai reati ambientali

Battaglia a largo della Libia : Alan Kurdi sfida la Guardia Costiera di Tripoli : Mauro Indelicato I libici vogliono impedire che i migranti siano presi dalla Alan Kurdi: notizie di spari contro l'equipaggio della Ong L'allarme è arrivato nelle scorse ore direttamente dagli account social di altre Ong: la nave Alan Kurdi, appartenente all'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, è sotto la minaccia della guardia costiera libica. A renderlo noto per primo è il network telefonico Alarm Phone, seguito dalla ...

Il presidente della ong Sea Eye ha detto che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato minacciato con le armi dalla Guardia Costiera libica : Gorden Isler, presidente della ong tedesca Sea Eye, ha scritto su Twitter che l’equipaggio della nave Alan Kurdi, impegnata nel mar Mediterraneo per soccorrere i migranti, è stato minacciato con le armi da alcuni membri della cosiddetta Guardia costiera libica a

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia Costiera al largo di Kos : morto bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

Olbia - via d’acqua a bordo di una barca a vela : mayday alla Guardia Costiera : Un’imbarcazione a vela di circa 23 metri e con 4 persone a bordo, in navigazione da Olbia verso Arbatax, a circa 10 miglia ad est dal Golfo di Orosei ha lanciato un mayday, nella serata di ieri, sul canale Vhf Ch 16, a causa della presenza a bordo di una via d’acqua. Le condizioni meteo in zona risultavano essere buone. La richiesta di soccorso, riferisce la Guardia Costiera in una nota, è stata subito captata dal personale della ...

Gioia Tauro. Guardia Costiera in prima linea nella lotta contro il tumore al seno : In data odierna, nell’ambito della Giornata nazionale del tumore metastatico, anche a livello locale, nel Comune di Palmi, l’Associazione Onlus

Nave mercantile in difficoltà tra Italia e Francia : equipaggio salvato dalla Guardia Costiera italiana [VIDEO] : La motoNave RHODANUS, unità di circa 90 metri con 7 persone di equipaggio, si è arenata domenica 13 ottobre alle ore 03.00 nei pressi di Cal Lunga, in Corsica – Francia. Nessun problema per l’equipaggio ed al momento non è stato registrato alcun episodio di inquinamento, così come dichiarato dalle Autorità Corse che stanno coordinando le attività. L’unità, battente bandiera Antigua e Barbuda con a bordo oltre 2500 tonnellate di materiale ...

Guardia Costiera : “Continua l’attività di rimozione dei relitti nelle acque del Tevere” : Continua l’attività di rimozione dei relitti nelle acque del Tevere da parte della Guardia Costiera. Già da oggi – nel tratto compreso fra ponte Sant’Angelo e ponte Vittorio Emanuele II – inizierà, a cura dei militari della Capitaneria di porto di Roma, la messa in sicurezza dell’area, interessata da basamenti risalenti con ogni probabilità ad epoca romana. La rimozione del relitto, della lunghezza di 10 metri e costituito da ...

Elettricità : accordo Guardia Costiera – Terna per rafforzare sorveglianza rete (2) : (AdnKronos) – La convenzione siglata oggi consentirà di perfezionare il sistema di protezione dei cavi sottomarini da fattori di rischio quali, ad esempio, la pesca a strascico e l’ancoraggio in aree interdette. In particolare, le aree di attività oggetto dell’intesa, riguarderanno la verifica congiunta dell’aggiornamento delle ordinanze che vietano l’ancoraggio e la pesca a strascico nelle aree dove sono ...

Elettricità : accordo Guardia Costiera – Terna per rafforzare sorveglianza rete : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – accordo tra Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Terna per rafforzare la sorveglianza della rete elettrica nazionale. L’Ammiraglio Ispettore (Cp) Antonio Basile, vice comandante generale delle Capitanerie di Porto’Guardia Costiera e l’ad e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi a Roma una convenzione finalizzata a potenziare la prevenzione dei ...

Bija - i misteri del supertrafficante libico : a Roma nel 2017 ospite della Guardia costiera : "Avvenire" documenta con foto la partecipazione del boss di Zawyah a un vertice con nostri funzionari. Quattro giorni prima era al Cara di Mineo per un "incontro formativo" coordinato dall'Onu. Nei campi profughi da lui gestiti le prove di molte uccisioni

Emma Bonino all'HuffPost : È ora di finirla con il sostegno alla Guardia Costiera libica : “La Guardia costiera libica? Non scopriamo oggi che non esiste in quanto tale, ma esistono e operano una serie di milizie, trafficanti, malfattori e quant’altro. Ho chiesto non so più quante volte che s’interrompesse il rapporto dell’Italia con questa fantomatica Guardia costiera. Questo sarebbe davvero un importante, concreto atto di discontinuità col passato da parte del Governo in carica”. A sostenerlo con l’HuffPost è Emma Bonino, leader ...

Barca con 4 persone a bordo affonda nelle acque di Crotone : salvati in mare dalla Guardia costiera : Un’imBarcazione di circa 10 metri con 4 persone a bordo è affondata a poche miglia da Capo Colonna, nel Crotonese. Gli occupanti sono riusciti a lanciare l’allarme via radio ma in pochi secondi hanno dovuto abbandonare l’unità. Alla loro ricerca si è posto l’equipaggio della motovedetta della Guardia costiera di Crotone Sar CP321. Le ricerche sono state rese difficili dalle condizioni proibitive del mare, con onde alte ...

Matteo Salvini attacca : "La Guardia Costiera ha salvato immigrati in acque sar maltesi" : "Nella notte tra mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 la Guardia Costiera italiana ha recuperato un barcone di immigrati. È vero che l'operazione è avvenuta in acque sar maltesi? Il ministro delle Infrastrutture ne era a conoscenza? Chi ha autorizzato l'intervento? Siamo di fronte al ritorno delle operaz