Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La Porta di Brandeburgo a Berlino (Pixabay) Insaranno obbligati a denunciare ogni comportamento o contenuto filo-nazista alla polizia sulla base di una nuova legge federale. Il governo tedesco ha approvato il 30 ottobre un regolamento in nove punti per combattere l’odio e l’estremismo di destra, che vede coinvolti in prima linea i. Lanon è nuova ad usare il pugno di ferro contro contenuti eche rimandano al nazismo. In passato videogiochi come Wolfenstein hanno subito delle forti censure da parte del governo tedesco per via della presenza di svastiche al loro interno. La manovra del governo impone aicontrolli più stringenti. Minacce di morte, istigazione all’odio e crimini politici, tra i quali rientra l’uso di, come la svastica, dovranno essere immediatamente denunciati dai moderatori del...

antocalderone : La Germania vuole cancellare i simboli nazisti dai social network - MilanoCitExpo : La Germania vuole cancellare i simboli nazisti dai social network #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MariangelaErcu3 : RT @zuhura05: TG di oggi: giggino o’ bibbitaro litiga con Grillo e Casaleggio. Zingaretti dopo la porcata dell’arrembaggio poltronaro e la… -