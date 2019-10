La fusione Fca-Psa? Roba vecchia L’industria automobilistica ha salutato l’Italia già da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) E alla fine Fca (famiglia Agnelli) trovò un partito disposto a sposarla. Fu il mercato a volerlo? Oppure avvenne che i discendenti del Senatore (quello vero, quello che in camicia nera accoglieva il Duce), timorosi di restare come le zitelle di una volta, si dichiararono disposti a tutto pur di trovare un marito alla loro creatura? O c’è qualcos’altro che a noi sfugge e che rese possibile ciò che sembrava tanto inevitabile quanto insensato per il futuro industriale del? Parliamo al passato, remoto certo, perché laconche va in scena in questi giorni – almeno per noi italiani – è, acqua passata. Già troppo inchiostro è stato sprecato su questo tema, sugli interessi personali della famiglia Agnelli, sulle prospettive industriali dell’auto in Italia, sull’andazzo generale delglobalizzata, oggi come non mai obbligata a ...

