La figlia malata da tempo muore a 9 anni | la madre si annoiava a farle fare i controlli

Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà : "Mettetevi una mano sulla coscienza" : “Grazie, grazie, infinitamente grazie”. Cominciano così le disperate parole che papà Fabio Pardini scrive in un post su Facebook. Stando al racconto del padre, domenica scorsa, 6 ottobre, nella notte, in via Sabotino a Roma, qualche ladro ha pensato di rubare i giochi della figlia che l’uomo teneva nella sua macchina. La bambina, di soli 5 anni, però, come scrive il padre nel post “lotta tra la vita e ...

Credono che la figlia adottiva abbia 6 anni : ne ha 22 - ma è malata di nanismo e vuole ucciderli : Kristine Barnett e il marito hanno adottato la figlia nel 2010: la ragazza, malata di una rara forma di nanismo, nel frattempo ha sviluppato una forte sociopatia e avrebbe tentato diverse volte di uccidere la sua famiglia.Continua a leggere

Malata di cancro sceglie di morire per far nascere sua figlia : Glory Obibo aveva scoperto di essere Malata di cancro durante la gravidanza. E' morta tre mesi dopo aver messo alla luce la piccola Greta. Una donna nigeriana di 29 anni aveva scoperto di avere un tumore al seno durante la gravidanza. È deceduta tre mesi dopo il parto. Un gesto altruista e di amore. Ha deciso di rinunciare alla sua vita per far nascere la figlia. Una donna nigeriana di 29 anni residente a Treviso è morta tre mesi ...