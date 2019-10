La Corte d' appello dà ragione al Pirellone | giustificato il divieto di burqa

No al burqa nei luoghi pubblici : la Corte d'Appello di Milano dà ragione alla Regione Lombardia : Alessandra Benignetti I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno rigettato il ricorso delle associazioni per i diritti degli stranieri confermando l'ok alla delibera della Regione Lombardia che vieta l'ingresso nei luoghi pubblici alle donne con il burqa Giusto vietare il burqa in pubblico. La Corte d’Appello di Milano ha giudicato valida la delibera di giunta con cui nel 2015 la Regione Lombardia, per motivi di sicurezza, ...

Strage di Capaci - in appello Corte cita quattro pentiti e una genetista. Slitta la requisitoria : Slitta la requisitoria del processo d’appello davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta sulla Strage di Capaci. I giudici hanno accolto la richiesta dei legali degli imputati del processo Capaci bis e della Procura generale, ha deciso di sentire i pentiti Pietro Riggio, Maurizio Avola, Raimondo Di Natale e Marcello D’Agata. Verrà chiamata a deporre anche la genetista Nicoletta Resta. Per i giudici gli esami testimoniali sono ...

Mafia Capitale - la Cassazione ribalta la sentenza della Corte d'Appello : "Non fu mafia". Cade il 416 bis : "Non fu Mafia". Così ha sentenziato la VI sezione penale della Cassazione sul procedimento "Mondo di mezzo", meglio conosciuta come "Mafia Capitale". Il III° grado di giudizio ha completamente ribaltato la sentenza d'Appello dell'11 settembre 2018, la quale aveva riconosciuto il 416 bis (l'associazi

Corte d’Appello - condanna Binda fu per “colpa d’autore” : "Un vero e proprio deserto probatorio via via fattosi vertigine". Suonano impietose le parole con cui i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo pronunciato in primo grado dai giudici di Varese nei confronti di Stefano Binda per l'omicidio di Lidia Macchi. Addirittura, i giudici del secondo grado ritengono che, a fronte di "incolmabili lacune probatorie", i colleghi del primo sia siano appoggiati a una ...

Amianto al Tubettificio Europeo di Anzio : Corte appello condanna Inps a risarcimento contributivo a 4 lavoratori : Roma – Il Presidente della IV Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, Alessandro Nunziata, in riforma della decisione di I grado del Tribunale di Velletri ha condannato l’Inps a rivalutare la posizione contributiva di 4 lavoratori esposti ad Amianto del Tubettificio Europeo di Anzio. I lavoratori, difesi dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, sono stati esposti ad Amianto in ...

Brescia - nasce il “processo a numero chiuso”. Corte d’Appello : “Farne meno ma meglio” : “Produrre magari meno ma almeno meglio”. Non è un’azienza e neanche una fabbrica. Sono invece gli obiettivi contenuti nelle linee guida di Claudio Castelli e Vittorio Masia, rispettivamente presidente della Corte d’Appello e del Tribunale di Brescia. Un’iniziativa inedita quella dei due giudici, che gli uffici giudiziari e l’avvocatura hanno condiviso. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. In ...

Corte d’Appello di Milano ribalta sentenza e dà ragione a Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso : “Diritto di satira - battuta di valenza sarcastica” : “Diritto di satira, battuta di valenza sarcastica”. La Corte d’Appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado su Selvaggia Lucarelli, assolvendola perché il fatto non costituisce reato. Era stata la conduttrice tv Barbara D’Urso, nell’aprile del 2014, a querelare per diffamazione la Lucarelli dopo che quest’ultima aveva pubblicato su Twitter e Instagram una frase riguardante l’entrata in studio della D’Urso durante una puntata ...

Dodici anni di carcere per Luca Traini : la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado : confermata in Appello la condanna a Luca Traini. Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte di Ancona ha confermato la pena, inflitta in primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid che Traini aveva giustificato dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.“Luca ...

Mafia - la famiglia Graviano si costituisce parte civile contro il pentito Grado : “Uccise il padre”. La Corte accoglie l’appello : È una sentenza inedita sia per la decisione – probabilmente senza precedenti – ma anche per i protagonisti: la famiglia Graviano da una parte, il pentito Gaetano Grado dall’altra. Contrariamente alle aspettative è il collaboratore di giustizia a essere sul banco degli accusati, con i Graviano che si sono costituiti parte civile. La seconda sezione della corte d’Appello di Palermo ha dato ragione al boss di Brancaccio, al ...

Firenze - uccise i tre gatti della ex : Corte d’Appello conferma la condanna a un anno e sei mesi : Colpevole di aver ucciso i tre gatti della ex convivente. Con questa accusa la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione a un uomo che nel settembre del 2015 aveva preso a bastonate e coltellate i gatti della sua ex fino a ucciderli. La donna, al rientro dal lavoro, trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti a bastonate, come accertato anche dall’Istituto ...

Corte d'appello di Bologna : Cagnoni - condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie - resta in carcere : I giudici hanno respinto l'istanza della difesa del medico che aveva chiesto i domiciliari in una clinica

Omicidio Manuel Spinelli - Confermata in Corte d'Appello condanna all'albanese Koldashi : L'Aquila - E' stata Confermata dalla Corte d'Appello la condanna a 30 anni e 8 mesi per l'albanese Fitim Koldashi, 27 anni, riconosciuto colpevole dell'uccisione, il 20 giugno 2017 ad Alba Adriatica, di Manuel Spinelli. Il dispositivo della sentenza è stato letto questo pomeriggio dal presidente del collegio giudicante, Armanda Servino, è stato accolto con grande sollievo dai famigliari della vittima, che ...

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...