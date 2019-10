La campagna single player di Halo Reach per PC si mostra in due video gameplay

Call of Duty : Modern Warfare - su PC è necessario essere sempre online - anche per giocare alla campagna single player : A differenza di Black Ops 4, Call of Duty: Modern Warfare oltre alle immancabili modalità online multiplayer presenta una campagna single player e altre attività offline. Tuttavia la versione PC del gioco richiede una connessione a internet permanente, a prescindere dalla modalità che vorrete svolgere.Una limitazione probabilmente dovuta al sistema DMR integrato da Activision, che grazie all'always online può evitare o quantomeno limitare il ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : Modern Warfare ci presenta la storia della campagna single-player : Durante lo State of Play organizzato da Sony c'è stato spazio anche per il nuovissimo trailer dedicato a Call of Duty: Modern Warfare, ultimo attesissimo capitolo della serie di FPS targata Activision.Il filmato mostrato si concentra in particolare sulla campagna single-player e sulla storia che i giocatori potranno vivere all'interno del gioco che sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 25 ottobre.Ecco il nuovissimo trailer:Leggi ...

Project Resistance presenterà anche una campagna singleplayer : Project Resistance è il nuovo spin-off di Resident Evil ed è stato mostrato durante la Tokyo Game Show 2019, inizialmente si pensava che il progetto fosse legato al multiplayer, tuttavia Capcom ha confermato ufficialmente che ci sarà spazio anche il per singleplayer.A precisarlo è stato Masachika Kawata (producer) ed è emerso che il gioco vanterà una campagna per giocatore singolo giocabile offline senza alcuna limitazione, anche se in seguito è ...