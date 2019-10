La Brabus Classe G ci porta sulla Luna

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019)è semplicemente il tuner più famoso del mondo, mentre laG, bè, non ha praticamente bisogno di presentazioni, essendo una delle fuoristrada più capaci, longeve e dalla storia di successo. Un'auto che negli anni ha saputo mutare la sua immagine da off road dura e pura a modello di tendenza da sfoggiare nei quartieri più prestigiosi delle metropoli di tutto il mondo. Insomma, un suv duro e puro in abito da sera., che sin dalla sua fondazione datata 1977 è stata specializzata in Mercedes e ha già reinterpretato laG molte volte. Quella che vediamo in queste foto, però, non è una delle potentissime 800, dove il numero rappresenta i cavalli tirati fuori dal motore, ma è una normale 3 litri 6 cilindri turbodiesel che ha ricevuto le cure del tuner tedesco. Questa versione, in particolare, beneficia anche del ...

ItMbenz : Mercedes #ClasseG: il pacchetto Adventure di Brabus lo rende più aggressivo -