Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri | Sarri ammette | “sfruttato poco

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Maurizioanalizza la vittoria di ieri dellasul Genoa: le parole del tecnico bianconero Ancora una vittoria di sofferenza per la, con tanto di critiche e polemiche. Ihanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio: “abbiamo sfruttato pochissimo le palle gol e sofferto la reazione degli avversari“. Il tecnico bianconero, secondo il quale non sono mancati gliin campo, ha parlato poi anche dell’assenza di: “per caratteristiche è l’unico che può dare riferimento, gli altri sono atipici, a volte occupiamol’area. Dopo il gol del vantaggio abbiamo subito il ritorno del Genoa, anche se alla fine l’abbiamo rimessa in piedi“.L'articolo ...

zazoomblog : Juventus fantasia cercasi. Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa: e l’assenza più pesante è quel… - zazoomblog : Juventus fantasia cercasi. Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa: e l’assenza più pesante è quel… - CarloBuonerba : #JuventusGenoa #SerieA #Cr7 Vince all'ultimo secondo la Juventus di Sarri contro l'ottimo Genoa di Thiago Motta gra… -