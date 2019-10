Juventus-Genoa e Atalanta-Napoli | è bufera | clamoroso errore anche in Udinese-Roma | gli

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In attesa del posticipo tra Milan e Spal è arrivato il momento dei primi bilanci per la 10^ giornata del campionato di Serie A, continua la lotta per lo scudetto che si conferma sempre più avvincente. Nel primo match di ieri gol ed emozioni traed, 2-2 il risultato finale, per la squadra di Carlo Ancelotti non sono bastate le reti di Maksimovic e Milik, reazione degli uomini di Gasperini con le reti di Freuler e Ilicic. Ma non sono mancate le proteste clamorose che analizzeremo tra poco nella moviola. Successo con il brivido per la, brutta prestazione per la squadra di Maurizio Sarri, vantaggio firmato da Bonucci, pareggio di Kouame mentre nel finale la rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Altra partita che ha regalato emozioni è stata quella tra, blitz del club giallorosso nonostante l’inferiorità numerica, 0-4 il risultato ...

UEFAcom_it : ?? La @juventusfc fatica ma supera 2-1 il #Genoa con un rigore all'ultimo respiro di Cristiano #Ronaldo e torna in… - romeoagresti : #Juventus: non convocati #Pjanic e #Higuain per la sfida di questa sera contro il #Genoa. Presenti #DouglasCosta e… - juventusfc : 1' | ? | #FINOALLAFINE, bianconeri! Tutti insieme per una grande partita! FORZA JUVEEEE! LIVE MATCH ??… -