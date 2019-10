Jovanotti festeggia gli 80 anni di don Gino Rigoldi con un brano inedito | “Gli sono

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Gli 80di donnonun semplice genetliaco. Stiamo parlando, infatti, del cappellano del Beccaria, il carcere minorile di Milano. Don, del resto, aveva attirato la stampa anche per quel gesto goliardico che nel 2018 lo vide consegnare una t-shirt con la scritta: "Dio esiste ma non sei tu. Rilassati" a Matteo Salvini, un dono scherzoso che il sacerdote aveva motivato: "Più di una volta ci siamo scontrati, quand’era ragazzo. Ma in ogni caso il confronto e il dialogole cose più importanti". Nella giornata di ieri, 30 ottobre gli 80di donstati celebrati alla Triennale di Milano, e tra gli ospiti era presente anche. Il cantautore romano non si è tirato indietro dal manifestare la propria attestazione di stima nei confronti del don, per questo si è posto sotto i riflettori con la sua chitarra e ha dato il suo personale ...

OptiMagazine : @lorenzojova festeggia gli 80 anni di don Gino Rigoldi con un brano inedito: 'Gli sono infinitamente grato'… -