Italia viva sosterrà Bonaccini a spada tratta | assicura Bellanova

Fonte : agi

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Vertice produttivo, manovra chiusa”. In un intervista a Il Messaggero di Roma, la ministra per l'Agricoltura Teresa Bellanova risponde così sul primo incontro della maggioranza a Palazzo Chigi dopo la bufera del voto in Umbria. “Siamo riusciti a trovare i migliori punti di equilibrio”, puntualizza Bellanova, secondo cui l'incontro è da considerarsi come “una bella prova di tenuta della maggioranza”. Ma poi la ministra non nega che si tenterà in Parlamento di cambiare qualcosa, per esempio su Quota 100, senza “nessun intento punitivo” nei confronti di chi va in pensione ma secondo criteri di “elementare giustizia sociale”. Ovvero, “se la coperta è stretta, e troppe categorie fragili rimangono tagliate fuori da una misura che guarda solo a chi ha reddìti garantiti”, c'è l'obbligo secondo la titolare del dicastero agricolo, “di considerare l'intera platea e trovare una soluzione”. Ad ...

