Italia a settembre 32 mila occupati in meno

A settembre il tasso di disoccupazione in Italia è tornato a salire : Secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, a settembre il tasso di disoccupazione è tornato a salire, dopo che nel mese di agosto era stato il più basso dal novembre 2011. L’ISTAT scrive che a settembre il tasso di disoccupazione è

Migranti - Frontex : in Italia aumentati gli sbarchi del 16% a settembre : Frontex, l’agenzia di guardia costiera e di frontiera dell’Ue ha diffuso i dati sugli arrivi di Migranti irregolari in Europa degli ultimi mesi. In Italia è stato registrato un aumento del 16% degli sbarchi, ma negli ultimi nove mesi gli arrivi si sono invece dimezzati. Anche in Europa gli arrivi irregolari di settembre hanno mostrato un aumento: sono arrivate 17.200 persone, +14% rispetto al mese precedente.Continua a leggere

Piovono soldi su Renzi : a settembre oltre 100 mila euro di microdonazioni a ItaliaViva : Continuano ad affluire soldi nelle casse del neopartito Renziano. Dopo il boom registrato a cavallo della crisi del Governo M5S-Lega che ha insinuato il sospetto sulla scissione premeditata dal Pd, a settembre per Italia Viva a schizzare sono state le donazioni inferiori ai 500 euro, per le quali la legge consente l’anonimato dei finanziatori. Più di 103mila euro sono arrivati sul conto di Italia Viva in meno di un mese dalla sua ...

**AlItalia : al 30 settembre liquidità scende a 310 mln** : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Al 30 settembre, la liquidità di Alitalia era pari a 310 milioni di euro (a cui va aggiunto il deposito presso la Iata), contro i 361 milioni di euro di fine agosto. Lo rende noto la compagnia precisando che la riduzione di 51 milioni di euro è dovuta principalmente alla diminuzione del volume di biglietti prepagati, in linea con la normale stagionalità del settore.L'articolo **Alitalia: al 30 settembre ...

AlItalia : a settembre ricavi +1 - 8% - passeggeri +3 - 6% su lungo raggio (2) : (AdnKronos) – Al 30 settembre, la liquidità della Compagnia era pari a 310 milioni di euro (a cui va aggiunto il deposito presso la Iata), contro i 361 milioni di euro di fine agosto. La riduzione di 51 milioni di euro è dovuta principalmente alla diminuzione del volume di biglietti prepagati, in linea con la normale stagionalità del settore.Nel periodo gennaio-settembre di quest’anno Alitalia si conferma la seconda compagnia ...

AlItalia : a settembre ricavi +1 - 8% - passeggeri +3 - 6% su lungo raggio : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Continuano a crescere a settembre, per il ventitreesimo mese consecutivo, i ricavi e i passeggeri relativi ai voli di lungo raggio di Alitalia. Nel nono mese dell’anno, la Compagnia italiana ha registrato sulle rotte intercontinentali un incremento dei ricavi pari all’1,8% e un aumento dei passeggeri trasportati, che a settembre sono stati 267.575, del 3,6% a confronto con lo stesso mese del ...

Energia elettrica : a Settembre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 7 miliardi di kWh : Nel mese di Settembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,7 miliardi di kWh, in flessione dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media leggermente inferiore rispetto a Settembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ...

Salute - l’indagine : Italiani stressati - settembre “nero” per la crisi politica : La crisi di governo che si è consumata tra agosto e l’inizio di settembre, sommata alla fine delle vacanze e al ritorno a scuola e a lavoro, hanno fatto impennare lo stress degli italiani portandolo ad un livello “medio-alto”. E’ quanto ha rilevato lo ‘Stressometro‘, l’indagine quantitativa dell’Istituto Piepoli, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e presentata oggi a Roma per l’evento ...

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

AffarItaliani.it - boom a settembreQuasi 8 milioni di utenti unici : Settembre boom per Affaritaliani. Numeri da capogiro. Quasi 8 milioni di utenti unici e 43 milioni di pagine viste. Con punte di 1 milione al giorno di utenti unici. Una crescita impressionante, che dura da mesi (ad agosto, ad esempio, gli utenti erano 6 milioni e mezzo e le pagine viste 30 milioni) e che premia l’informazione croccante e indipendente del primo quotidiano digitale, divenendo uno dei fenomeni più rimarchevoli ...

Imprese - cala l’indice manifatturiero dell’Italia a settembre : 47 - 8 punti. La Germania conferma il dato peggiore da giugno 2009 : 41 - 7 : Le condizioni del settore manifatturiero italiano peggiorano a settembre. L’indice Pmi di Ihs Markit, risultato di sondaggi condotti con i direttori acquisti delle aziende, rileva un calo a 47,8 punti dai 48,7 di agosto: è la più forte contrazione in sei mesi. La soglia dei 50 punti separa la contrazione dall’espansione. Molto peggio fa la Germania, dove a settembre l’indice Pmi manifatturiero si è attestato a 41,7 punti, il livello ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (30 settembre). Fofana : obiettivo centrato. L’Italia oggi finisce qui : Giornata interlocutoria, per non dire negativa per l’Italia ai Mondiali, la quarta con un solo sorriso e tante prestazioni non all’altezza delle aspettative della vigilia. il sorriso lo porta lo specialista dei 110 ostacoli Hassane Fofana che, pur con un quinto posto in batteria, riesce a centrare l’accesso in semifinale, poi solo delusioni, a partire da Chigbolu, mai in gara nelle qualificazioni dei 400 donne. GLORIA HOOPER 4: ...