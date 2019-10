Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Ildovrebbe prendere subitoda. La mia prima legge contro il burqa giace ancora in Parlamento dal 2006. In questo Paese non si ha il coraggio di dire no per questo finto buonismo, questa falsa solidarietà che dice il burqa va bene". A

TV7Benevento : Islam: Santanchè, 'Governo prenda esempio da Regione Lombardia, no a califfati'... -