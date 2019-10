Isis | «Il nuovo leader è al-Qurashi | siamo alle porte d' Europa»

Isis nomina il nuovo Califfo : sarà Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Confermata la morte di al-Baghdadi e del suo portavoce : Lo Stato Islamico ha nominato il suo nuovo leader. In un messaggio audio diffuso dal canale ufficiale dei jihadisti al-Furqan, Abu Hamza al-Quraishi, il nuovo portavoce dell’Isis dopo la morte del suo predecessore ha confermato il decesso del leader Abu Bakr al-Baghdadi e del responsabile della comunicazione Abu al-Hassan al-Muhajir e diffonde il nome del nuovo Califfo: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. sarà lui e non Abdullah Qardash, il ...

«Il nuovo capo dell’Isis è Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi» : l’annuncio del gruppo terrorista : Il gruppo terroristico conferma in un audio la morte del leader, avvenuta in seguito a un raid statunitense, e annuncia al mondo il nome del successore

