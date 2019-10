Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina | ecco cosa è successo tra i due

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sembra sempre più innamorata. Da quello che dichiara infatti, la relazione connon poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archeguiha dormito a casa dell’ex presentatrice di Sky Sport.sarà? Beh, qualcuno potrebbe facilmente immaginarlo… Un rapporto, quello tra, che di fatto non è mai finito nonostante la lontananza. King Toretto vive e si allena a Miami ma questo non lo ha spinto a troncare il legame con la bionda siciliana, come spiegato in un’intervista concessa al settimanale Oggi. Insomma, è pur sempre una delle donne più belle e desiderate del ...