Incendi boschivi | allarme UE | nel 2018 record di Paesi colpiti

Incendi boschivi in Serbia : situazione critica nel sudest del Paese : Da giorni diverse aree della Serbia sono colpite da Incendi anche di vaste dimensioni: sono stati mobilitati centinaia di uomini e decine di mezzi nell’opera di spegnimento. situazione critica nella zona montuosa di Stara Planina, nel sudest del Paese, al confine con la Bulgaria, dove le fiamme stanno divorando ettari di boschi: l’area è accidentata ed impedisce l’arrivo dei mezzi. Altri roghi divampano nelle zone boschive nel ...

Sono stati spenti i due grandi Incendi boschivi in provincia di Oristano : I Vigili del Fuoco Sono riusciti a spegnere due grandi incendi boschivi che bruciavano da ieri in provincia di Oristano, in Sardegna. Gli incendi si erano propagati con grande velocità a causa del forte vento e avevano costretto le autorità

Ci sono due grossi Incendi boschivi in provincia di Oristano - in Sardegna : Vigili del fuoco e volontari sono al lavoro da diverse ore per contenere due incendi in Sardegna, in provincia di Oristano, che si sono estesi in fretta a causa del forte vento e del caldo degli ultimi giorni. Il primo incendio, il più

Incendi boschivi in Libano : decollati due canadair dei Vigili del Fuoco : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto l’invio di due canadair CL 415, per fronteggiare i vasti Incendi che stanno interessando il Libano. I velivoli sono partiti nel pomeriggio di oggi dall’aeroporto di Ciampino (RM) alla volta di Beirut nell’ambito del progetto europeo “RescEu-IT”, secondo il quale due canadair ...

Piemonte regione pilota per i volontari della antIncendi boschivi : ruolo più attivo nella strategia di “gestione” del rischio : La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi AIB del Piemonte, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponente della delibera – in cui i volontari trovano un ...

Incendi boschivi in Bolivia : le piogge torrenziali aiutano a contenere i roghi : In Bolivia le piogge torrenziali hanno contribuito a estinguere gli Incendi boschivi che negli ultimi mesi hanno devastato milioni di ettari di terreno: lo hanno riferito le autorità locali, come riportato dalla BBC online. “Ha piovuto in tutta Chiquitania e il nostro satellite non mostra più Incendi boschivi attivi“, ha riferito un responsabile provinciale di Santa Cruz. Il Ministro dell’Ambiente della provincia di Santa Cruz ...

Incendi boschivi : dal 10 giugno 67mila interventi dei vigili del fuoco : Dal 10 giugno a oggi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli Incendi boschivi in Italia sono stati oltre 67mila. Fondamentale l’impiego della flotta aerea del Corpo nazionale con 15 Canadair, 4 elicotteri Eriksson S-64 e 3 elicotteri Drago VF: i mezzi hanno effettuato 3.054 ore di volo, 13.242 lanci di acqua e sostanze estinguenti. Le regioni più colpite sono state la Sicilia con 17.399 interventi, la Puglia con ...

Incendi boschivi : conclusa la campagna estiva 2019 : Sono state 805 le richieste di concorso aereo trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione civile nel corso della campagna estiva anti-Incendio boschivo 2019, iniziata il 15 giugno scorso e conclusa il 30 settembre. Sono circa 600 in più rispetto all’estate 2018, stagione che aveva fatto registrare il numero più basso di richieste degli ultimi dieci anni. Nel corso delle operazioni di supporto aereo alle ...