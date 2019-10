In tutto questo | Donald Trump odia i cani

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) (foto: Sean Rayford/Getty Images) Per essere uno che non sopporta ili ama moltissimo. In questa settimana il presidente Usa ha celebrato più volte su Twitter il cane-eroe Conan, pastore belga che ha partecipato al raid contro Abu Bakr al-Baghdadi. “Un animale meraviglioso”, ha scritto – ovviamente su Twitter, il canale presidenziale – diffondendone la foto: “Ha fatto un grande lavoro!“. Di più: “Lo riceverò alla Casa Bianca la prossima settimana”. Di più, ancora: “American hero!”, allegando un incredibile fotomontaggio in cui appende al collo di Conan una medaglia d’onore al valore militare. Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT —J.(@real) October 31, 2019 Conscio del secolare valore elettorale ...

