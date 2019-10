In Questa Città è il nuovo singolo di Max Pezzali con una romantica dedica a Roma

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - Questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermati, per ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - Questa volta non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermate, per ...

Mondo di Mezzo - Raggi : “È stata scritta una pagina molto buia della storia di Questa città”. Morra : “Dubbi e perplessità restano” : I “dubbi” di Nicola Morra, la “pagina molto buia” di Virginia Raggi e le “forzature” sono gli avvocati degli imputati che la Corte di Cassazione ha cancellato mettendo la parola fine sul processo Mafia Capitale, che tale non era perché l’associazione a delinquere di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi era “semplice” e non di stampo mafioso. La sindaca di Roma parla di una “pagina molto ...

Koulibaly : “Napoli città dell’amore - la sua bellezza non si può spiegare in un’ora! Razzisti? Solo idioti - non hanno il coraggio di fare ‘buu’ davanti a me.Quando offendono Questa Città e Insigne mi fa male…” : L’intervista di Koulibaly a L’Equipe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasicato un’intervista ai microfoni di L’Equipe, parlando di vari argomenti come il razzismo, Napoli e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni: Prima di arrivare a Napoli avevo sentito molti luoghi comuni sull’Italia, ad alcuni non piace la Serie A per la xenofobia, i neri… E in questo senso Napoli è proprio il contrario ...

Roma travolta dai rifiuti - Nicoletta Romanoff attacca : "Questa Città ormai fa schifo" : 40enne ex di Gabriele Pasotti, Nicoletta Romanoff, nel 2003 volto di Ricordati di Me per Gabriele Muccino, ha duramente attaccato l'amministrazione capitolina, visti i rifiuti che imperversano in strada da tanto, troppo tempo. Instagram Stories ormai a cadenza quotidiana, per la Romanoff, tutte o quasi centrate sul degrado Romano.“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, ...

Nicoletta Romanoffi - vergogna rifiuti a Roma. Il video su Instagram : «Questa Città fa schifo» : Continua la protesta social di Nicoletta Romanoff contro i rifiuti per le strade di Roma. L’attrice si sta facendo in questi ultimi giorni portavoce – con una serie di video di denuncia girati dai Parioli e pubblicati su Instagram – delle esigenze delle mamme romane costrette a dover vedere i loro figli giocare in ambienti sporchi e degradati, anche in aree che dovrebbero essere riservate ai bambini. Già qualche giorno fa la ...