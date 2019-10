In Italia nell' idrico crescono gli investimenti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il Centro di Ricerca Utilitatis ha pubblicato il consueto Blue Book, il rapporto sui dati del serviziointegrato in. L’occasione per fare il punto sullo stato di questo servizio fondamentale, proprio mentre si discute di una possibile riforma a livello nazionale.Partiamo, quindi, dai dati che più hanno a che fare con il dibattito in corso sulla cosiddetta acqua pubblica.Indue terzi della popolazione (67%) è servita da operatori pubblici (aziende in house, gestioni in economia o simili), il 31% da società miste (quasi sempre a prevalente capitale pubblico), il 2% è gestito da operatori privati. Nel nostro Paese usare il termine “ripubblicizzazione” non ha quindi alcun senso, dove l’acqua è già un bene pubblico: pubbliche le reti e gli impianti, pubblici i regolatori e quasi tutti i gestori. Se i dati ...

