In Italia c’è un ospedale dove non si paga nulla | i medici sono tutti volontari e sono

Treno deragliato a Pioltello : in 12 verso il processo. C’è anche Rete ferroviaria Italiana : I pm di Milano hanno chiuso le indagini per disastro ferroviario colposo e altri reati, in vista della richiesta di processo, a carico di 12 persone, ossia 2 manager e 7 tra dipendenti e tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), la stessa società, e 2 ex vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sull’incidente ferroviario di Pioltello in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e decine rimasero ferite. Stralciata la ...

Il giornalista al massone ed ex M5s Vitiello : “In Italia Viva di nuovo c’è poco”. Lui replica : “Falso - ci sono io” : “Condividevo i valori del M5s perché loro si ponevano come il nuovo e io pensavo di poter trovare una mia dimensione in quel contesto. In Italia Viva di nuovo c’è il progetto e, soprattutto, ci sono io. Perché no? Sì, sono io il nuovo di Italia Viva“. È la risposta che dà Catello Vitiello, ex Movimento 5 stelle (espulso durante la campagna elettorale perché iscritto alla loggia napoletana “Sfinge”, aderente al ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : c’è gloria personale anche per Capone! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell’area calcia forte tra le gambe del portiere e realizza la rete del 5-0. 80′ Ennesima sgroppata di Ruggeri, il quale arriva sul fondo e crossa, Brentan ci arriva in scivolata ma non riesce ad indirizzare il tiro. 77′ MIRACOLO DI MALAM! Intervento prodigioso di piede dell’isolano che nega la gioia del gol a ...

Italiani come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...

#BakeOffItalia 7 – Nona puntata del 25/10/2019 – La nuova stagione del talent più dolce che c’è. : I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, ottava puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua settima edizione. Diciotto concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. ...

Google Stadia registra il sold out della Founder Edition - ma c’è la Premiere Edition in preordine anche in Italia : Google Stadia Founder Edition registra sold out nelle vendite: ora c'è la Premiere Edition, ma non è la stessa cosa. L'articolo Google Stadia registra il sold out della Founder Edition, ma c’è la Premiere Edition in preordine anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Coppa Davis – I convocati dell’Italia : Fognini e Berrettini la coppia d’oro - ma c’è un’esclusione eccellente : L’Italia ha diramato le convocazioni per la Coppa Davis 2020: Fognini e Berrettini gli alfieri del team azzurro, resta a casa il giovane Sinner Come previsto dal regolamento della nuova Coppa Davis, tutte le nazioni partecipanti sono tenute a diramare la lista dei convocati per il torneo 4 settimane prima dell’evento. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, ha dunque reso noti i 5 azzurri che dal 18 al 24 novembre proveranno a ...

C’era una volta il campionato Italiano di calcio - una favola antica che non tornerà più! : EDITORIALE – C’era una volta il campionato italiano di calcio, una favola antica che non tornerà più! Eh già, non ci sono parole. Ieri sera, durante la gara Juventus-Bologna, qualche milionata di italiani ha assistito all’ennesimo delitto perpetrato nei confronti di quello che una volta era definito lo sport più bello del mondo. Minuto 93’, partita sul 2-1 per i bianconeri, mani in area di De Ligt che blocca l’azione avversaria, ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 20 ottobre - Italia a caccia di medaglie nella Madison. C’è anche Vece nei 500 m femminili! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Nulla da fare, inVece, per Francesco Lamon, nono tempo e primo degli esclusi a 20 centesimi dall’accesso in finale, e Francesco Ceci che ha chiuso un Europeo difficile in 11esima posizione nel “chilometro” maschile. 13.50 nella mattinata sono andate in scena le qualificazioni dei 500 m femminili. Miriam Vece è riuscita ad a prendersi la finale con il settimo tempo di entrata ...

BTp Italia : ?tutto quello che c’è da sapere sul nuovo collocamento che parte lunedì : Il nuovo titolo, con scadenza 28 ottobre 2027, offrirà una cedola minima garantita dello 0,6 per cento. Il collocamento ai risparmiatori retail è fino a martedì. Poi gli istituzionali

Roma - Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista. Ma in piazza c’è chi invoca Salvini : “Matteo - Matteo” : Mezzo partito, da Mara Carfagna a Renato Brunetta fino a Lucio Malan, lo aveva invitato a evitare la piazza a trazione leghista, tra il rischio dei fischi e la presenza dei militanti di CasaPound. Ma Silvio Berlusconi ha scelto di essere presente, accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. portandosi pure sul palco non solo esponenti del partito come le capogruppo di Camera e Senato Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, oltre che Tajani ...

#BakeOffItalia 7 – Ottava puntata del 18/10/2019 – La nuova stagione del talent più dolce che c’è. : I dolci sono tornati nei forni di Real Time. Questa sera, alle 21:10, Ottava puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno, il talent show d’importazione britannica condotto da Benedetta Parodi che, quest’anno ritorna per la sua settima edizione. Diciotto concorrenti, appassionati di pasticceria dolce e salata, entreranno per la prima volta questa sera nel tendone per cercare di vincere la sfida più dolce d’Italia. ...

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo di maggioranza : “C’è intesa”. Ma Italia viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...