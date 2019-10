In diretta alle 15 festeggiamo Halloween con Luigi' s Mansion 3

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Anche per oggi sono in programma le imperdibili dirette di Eurogamer.it. Nel primo pomeriggio ci focalizzeremo su's3.Nel gioco per Nintendo Switch dovremo aiutare il riluttante eroea salvare Mario e i suoi amici in un'avventura letteralmente da brividi. "Un soggiorno in un hotel elegantissimo con Mario e compagni:non avrebbe certo potuto rifiutare un invito del genere! Tuttavia, questa vacanza da sogno si trasforma ben presto in un incubo quando i fantasmi iniziano a mettere tutto a soqquadro e sua altezza spettrale Re Boo intrappola Mario e gli altri dentro dei quadri!"."Con l'aiuto del suo vecchio amico, il professor Strambic, e dei suoi gadget,dovrà ancora una volta risucchiare le sue paure per mettere fine ai malvagi piani di Re Boo e salvare i suoi amici".Leggi altro...

