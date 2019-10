Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Laprosegue la suale fiamme, mentre gliKincade (da nord) e Getty (dal sud dello Stato)no venti

sicilianews24 : In California continua la battaglia contro gli incendi - - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #StatiUniti, continua a bruciare il sud della #California. Per la prima volta nella storia è stato diramato l'allarme rosso est… - Vito_Cipolla : RT @ElvioVDeMatteis: Il disastro continua e non mi venite a dire che sono i cannoni laser dei satelliti ciniesi e Russi a provocarli... Rog… -