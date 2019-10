Il valore della sicurezza degli anticoagulanti orali diretti e le nuove opportunità per

Juventus - dopo l'accordo con Jeep il valore della maglia sale a quasi 100 milioni : Ieri, in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha dato il suo assenso all'aumento di capitale da 300 milioni. Andrea Agnelli nel corso dell'assemblea ha anche sottolineato che punta ad aumentare sempre di più il valore del club a livello mondiale. La crescita della Juve si vede anche in termini di sponsor. Infatti, sempre nella giornata di ieri, il club bianconero e la Jeep hanno comunicato un aumento di 25 milioni annui ...

Il mistero del nuovo valore della costante di Hubble : l’universo si sta espandendo ancora più velocemente : (foto: Nasa, Esa, A. Riess, StSci/Jhu) A che velocità si espande l’Universo? Un vero e proprio rompicapo che attanaglia le menti degli scienziati da sempre, e a cui non si è ancora riusciti a dare una risposta definitiva. E ora, a infittire ancor di più questo mistero, arriva un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Royal Astronomical Society dai ricercatori dell’Università della California a Davis, secondo cui la costante di ...

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juventus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettagli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumentare di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

Giusi Nicolini : «I politici hanno ucciso il valore della solidarietà» : Giusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi Nicolini – Pina, per gli amici di sempre – è uno scricciolo di donna. Magra, diritta, tormentata. Di un’intelligenza appuntita, severa, che le brilla negli occhi e la fa parlare con frasi secche, senza scappatoie possibili. Camminare con lei ...

Sampdoria - Ranieri si presenta : “Serve ridare autostima - questo non è il reale valore della squadra” : E’ stato presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri. Queste le parole del presidente blucerchiato in conferenza. “Per prima cosa devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club così prestigioso, una squadra che mi è sempre stata simpatica. Le favole sono sempre frutto di una grande lavoro dietro. Noi allenatori, presidenti e atleti abbiamo il dovere di far sognare i ...

“La ricerca e l’innovazione italiana - il valore della sostenibilità” : Mercoledì 16 ottobre, alle ore 18.00, presso Palazzo Wedekind a Roma, si terrà il convegno “La ricerca e l’innovazione italiana, il valore della sostenibilità”. L’incontro è organizzato da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, primo gruppo farmaceutico internazionale ad aver ottenuto la certificazione di “B-Corporation” e prima azienda farmaceutica italiana per deposito di brevetti in Europa. L’obiettivo dell’incontro è porre ...

Mr. Robot 4 avrà “un finale grandioso” - Rami Malek riflette sul valore e l’impatto della serie : Mr. Robot 4 è pronta a partire con i 13 episodi della sua ultima stagione, e Rami Malek ha ancora molto da condividere prima di dire addio a Elliot Alderson. Intervistato da Stephen Colbert al suo Late Show, l'attore premio Oscar per Bohemian Rhapsody non ha risparmiato le lodi alla serie, al suo personaggio e allo showrunner Sam Esmail. La prima stagione mi è piaciuta molto e l'ultima è allo stesso livello, se non addirittura migliore, ha ...

Lecce - cresce il valore della rosa : da 30 a 46 - 38 milioni - Babacar il più costoso : Bella soddisfazione per il Lecce calcio che in questi ultimi 2 anni vede sicuramente pendere sulla luce verde la sua bilancia delle soddisfazioni sportive. La società salentina è riuscita in un biennio a raggiungere il massimo campionato italiano partendo dalla serie C. Con mister Liverani la società è riuscita a realizzare un vero e proprio sogno sportivo che sta proseguendo nel migliore dei modi con delle buone apparizioni in serie A. Il Lecce ...

Vaccini - #PerchéSì? Il viaggio nell’Italia che comunica il valore della prevenzione : Sono più di cinquanta i progetti candidati quest’anno alla seconda edizione del contest promosso da Sanofi Pasteur, la divisione Vaccini di Sanofi, nell’ambito del progetto #PerchéSì, il primo laboratorio di idee dedicato in Italia alla comunicazione del valore della vaccinazione. Sono campagne di comunicazione sviluppate e lanciate da università, centri di ricerca, associazioni, società scientifiche, ASL e distretti sanitari per promuovere ...

Eutanasia - Bassetti : "Il rispetto della vita è un valore inderogabile" : Chiesa cattolica in pressing sul Parlamento sulla questione del fine vita. “L’approvazione del suicidio assistito nel nostro Paese aprirebbe un’autentica voragine dal punto di vista legislativo, ponendosi in contrasto con la stessa Costituzione italiana”, ha detto oggi il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, ad un evento promosso dalla stessa Conferenza Episcopale in vista dell’udienza della Corte ...