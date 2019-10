Il Senato approva la Commissione che contrasterà l' odio | il razzismo e l' antisemitismo

Decreto salva imprese - il Senato approva la fiducia con 168 voti a favore : Il Senato ha votato la fiducia al governo sul Decreto salva-imprese con 168 voti favorevoli e 110 contrari. Si tratta di un solo voto in meno rispetto a quello ottenuto dall’esecutivo a Palazzo Madama per la fiducia al secondo governo Conte. Il 10 settembre scorso il governo ottenne 169 sì, 133 no e 5 astenuti. Oggi ai 168 voti favorevoli si sono contrapposti 110 voti contrari senza nessuna astensione: i votanti erano infatti 278 e la ...

Conti pubblici - il Senato approva la risoluzione di maggioranza sull’aggiornamento di bilancio : Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. I sì sono stati 169, i no 123, gli astenuti 4. Il testo è stato illustrato all’Aula dal Senatore di Leu, Vasco Errani. Tra i punti della risoluzione, bloccare l’aumento dell’Iva e avviare “un processo di progressiva riduzione del carico fiscale sul lavoro al fine di promuovere l’aumento del salario netto, anche con una ...

Truffe agli anziani : ddl approvato in Senato - ecco cosa prevede : Truffe agli anziani: ddl approvato in Senato, ecco cosa prevede Negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le Truffe agli anziani: dalle 14.461 registrate nel 2014, infatti, siamo arrivati a 20.064 nel 2016. Numeri inquietanti, sotto molti aspetti, visto l’ingente incremento in un solo biennio, tant’è che si è deciso di fare qualcosa in materia: questo qualcosa si è tramutato in un disegno di legge approvato in Senato dal titolo ...

Sanità - Senato approva disegno di legge per la sicurezza delle professioni sanitarie : “Episodi di violenza inaccettabili. È la strada giusta” : Il disegno di legge sulla sicurezza degli esercenti delle professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni incassa il primo via libera. Il Senato ha infatti approvato all’unanimità il provvedimento, con 237 voti favorevoli. L’esame del provvedimento passa ora alla Camera. La norma, voluta dall’ex ministro della Salute Giulia Grillo, insieme all’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al ministro della Giustizia ...