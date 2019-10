Il regime della follia | la tragica vicenda di Ida Dalser e del figlio avuto da Benito

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Durante ilfascista i manicomi si riempiono di malati; accusare il nemico di pazzia è una delle armi più efficaci per ridicolizzarlo o metterlo a tacere. Si moltiplicano così gli infermi di mente per “malattia politica”, uomini e donne affetti da “mania grandiosa” o “paranoia” che, sebbene sani, difficilmente potevano resistere ad una condizione di disagio fisico e psicologico devastante. Ben 122 dei 475 antifascisti ufficialmente ricoverati con procedura d’urgenza, quindi senza nessuna, vera prova clinica, morirono in un manicomio. Ma non furono solo i nemici politici di Mussolini, o i mendicanti, le prostitute, gli omosessuali, a sperimentare l’orrore dei manicomi: iltrovò nella legge gli strumenti per nascondervi anche storie scomode, come quella di Idae suoAlbino,proprio da Mussolini. Una storia che è al centro del ...

