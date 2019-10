Il rap del parcheggiatore abusivo | «Caro Borrelli | a lavorare vacci tu»

Pakistan - incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

Il rapporto sull’incendio della Grenfell Tower accusa i vigili del fuoco : I risultati di un'inchiesta ufficiale lunga due anni criticano duramente la gestione dell'incendio di Londra in cui morirono 72 persone

Un futuro circolare : fuori dalla trappola dell'usa-e-getta : Che cos?è l?economia circolare? Se ne parlerà per un'intera giornata nell'evento del Messaggero all'Auditorium di Roma con i ministri Costa e Gualtieri, aziende,...

Vocaturo : lavoratori spesso lasciati soli - tutelare e rappresentare mondo del lavoro : Roma – Troppo spesso la politica e le forze sindacali si ricordano dei lavoratori solo nei momenti critici quando ormai è tardi per dare una rappresentanza al mondo del lavoro. Bisogna partire dal territorio, dipendente per dipendente, creando una voce UNITARIA da far sentire e rappresentare. Solo così possiamo ottenere dei risultati e far valere il nostro lavoro che troppo spesso viene dimenticato da chi dovrebbe tutelarci. Solo chi fa ...

Flora Canto Parla Del Suo Ex Filippo Bisciglia e Spiega in Che rapporti Sono Oggi! : Non tutti sannno che Flora Canto e Filippo Bisciglia Sono stati insieme alcuni anni fa. Adesso entrambi hanno preso strade diverse, Flora e la compagna di Enrico Brignano mentre Filippo sta insieme a Pamella Camassa. In un intervista però la Canto Spiega i motivi della fine della loro storia e in che Rapporti Sono adesso. Ecco cosa ha confessato la moglie del comico. Flora Canto e Filippo Bisciglia hanno avuto una storia d’amore. I due ...

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa di Vinovo : Martedì sera l’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Claudio Marchisio è stato rapinato nella sua casa a Vinovo, zona residenziale di Torino. La rapina è stata compiuta attorno alle 21:30 da cinque persone. Repubblica scrive che i rapinatori sono

Teoria dell’attaccamento : il legame tra rapporti infantili e le relazioni future : Per i genitori giovani: 1° consiglioPer i genitori giovani: 2° consiglioPer i genitori giovani: 3° consiglioPer i genitori giovani: 4° consiglioPer genitori giovani: 5° consiglioPer i genitori più maturi: 1° consiglioPer i genitori più maturi: 2° consiglio Per i genitori più maturi: 3° consiglio Per i genitori più maturi: 4° consiglioPer i genitori più maturi: 5° consiglioI legami di attaccamento che i bambini vivono durante l’infanzia ...

Marracash : «I brani del nuovo album rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne - ossa e sangue» : Marracash: mancano meno di 48 ore al grande ritorno del King del Rap! Fuori giovedì 31 ottobre “PERSONA” (Island/Universal Music), il nuovo album di Marracash! In merito al disco più atteso del 2019, l’artista afferma: “I brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme ma è la prima ...

Trapani : Mazara del Vallo - consegnati lavori dragaggio porto canale (2) : (Adnkronos) - Da un punto di vista tecnico, sarà aumentata la profondità dei fondali, ma anche quella delle sezioni di portata del fiume in modo da ridurre la velocità dei fenomeni di marrobbio che provocano un’importante variazione del livello del mare. L’opera produrrà inoltre notevoli benefici al

Trapani : Mazara del Vallo - consegnati lavori dragaggio porto canale : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con Mazara del Vallo e con i mazaresi, ponendo fine a una storia allucinante e disarmante, lunga nove anni. In un anno abbiamo realizzato ciò che non era stato fatto negli otto precedenti. Il dragaggio del porto canale è un risultato

Brescia - denunciati quattro ultras delle Rondinelle : rapina ai danni dei fiorentini [DETTAGLI] : quattro ultras del Brescia sono stati denunciati dagli agenti della Digos per una rapina ai danni di alcuni tifosi fiorentini, lo scorso 21 ottobre, al termine dell’incontro di Brescia-Fiorentina. Uno dei denunciati è minorenne. Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notato quattro tifosi fiorentini raggiungere la loro auto, si sono avvicinati per farsi consegnare una sciarpa della squadra toscana. Al rifiuto, il tifoso ...

Come sarà l’impiegato del futuro? Occhi rossi - sovrappeso - gambe gonfie - schiena curva. Ecco le immagini : A vederla c’è da prendersi un discreto spavento. Stando a una ricerca commissionata dall’azienda britannica Fellowes, l’impiegata del futuro avrà un aspetto non proprio splendente. Occhi rossi, sovrappeso, gambe gonfie e schiena curva per il troppo lavoro al computer. La ricerca, coordinata da William Higham, che ha scritto diversi libri sul futuro del lavoro, si basa su interviste condotte online su oltre 3mila lavoratori d’ufficio ...

