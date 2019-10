Il progetto Nova Stark vince il premio speciale Valle d’Aosta alla Start Cup 2019

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Il progetto DTT - la sfida italiana della fusione per l’energia sostenibile e l’innovazione : Giovedì 19 settembre alle ore 11 a Roma, presso la sala conferenze ENEA (Via Giulio Romano 41), il presidente Federico Testa e il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco firmeranno l’accordo per il finanziamento del maxiprogetto DTT per produrre energia sostenibile e sicura dalla fusione. Il progetto coinvolge la comunità scientifica nazionale e internazionale, le imprese, la Regione Lazio, con rilevanti ricadute economiche, ambientali, di ...

A Genova il Pd chiede di riaprire il progetto di Foti : Costanza Tosi La richiesta dei dem è quella di “attivare un tavolo di confronto” per discutere di un progetto, realizzato e sostenuto dalle precedenti amministrazioni in collaborazione con il terapeuta Claudio Foti Il Pd non demorde. E a Genova propone di riaprire il "progetto Arianna". Iniziativa creata in collaborazione con gli indagati del caso Bibbiano, tra cui Claudio Foti, padre della Hansel e Gretel, finito agli arresti ...

Al via il progetto DESIRA : con l’innovazione responsabile il mondo rurale diventa high tech : Più di 50 persone in rappresentanza di 25 partner di 15 diversi Paesi europei si sono ritrovati a Pisa dal 4 al 6 settembre per l’avvio del DESIRA, un nuovo progetto coordinato dall’Università di Pisa per favorire la trasformazione hi-tech del mondo rurale. Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 con circa 5 milioni di euro sino al 2023, DESIRA riunisce un vasto partenariato composto da enti di ricerca, istituzioni pubbliche, piccole e ...

Bolzano. Premiato il progetto del rinnovato rifugio Ponte di Ghiaccio : Il progetto per il rifacimento del rifugio Ponte di Ghiaccio/Edelrauthütte a Lappago, predisposto da MoDus Architects di Bressanone nell’ambito del