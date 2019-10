Il presepe a scuola lo paga Regione Lombardia Era meglio spendere quei soldi in fotocopie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Se afai il, lola. In vista del Natale la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 50mila euro per finanziare progetti che prevedono la realizzazione delnelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il contributo di 250 euro per l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione delsarà concesso alle prime 200 scuole che presenteranno la domanda. Dio non ci maledica ma siamo di fronte ad un proselitismo di Stato. Non ho nulla contro la tradizione del. Anzi, pur essendo ateo, ho sempre ammirato il rito del ricostruire la natività, del rappresentare la nascita di Gesù, attraverso l’arte. Non ho nulla nemmeno contro i presepi fatti nelle scuole dal momento che spesso sono un’occasione preziosa di scambio, di condivisione di una tradizione. E’ bello, ad esempio, sapere e notare con i bambini le differenze ...

