Fonte : gqitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il cosiddettoda «», diventato un capo d'abbigliamento simbolo dei giovani italiani - ma soprattutto, milanesi - degli anni '80, è una vera e propria icona di stile, reinterpretata più volte nel corso delle ultime stagioni moda. Tuttavia, ilnasce innanzitutto come capospalla funzionale: a inventare la prima giacca imbottita fu infatti Eddie Bauer nel 1936, che chiamò Skyliner. Questa fu la prima a racchiudere delle piume all'interno di un tessuto trapuntato, ed è stata creata per necessità personale dal designer dopo aver rischiato la vita, a causa di un'ipotermia, durante una battuta di pesca. Brevettato nel 1940, ilriscosse immediatamente un enorme successo grazie alle sue capacità termiche, per poi diventare una vera e propria ispirazione di design: dall'arte tecnica di Charles James, ...

GQitalia : Troppo giusto ???? - zazoomnews : Il piumino da «paninaro» è ufficialmente di ritorno - #piumino #«paninaro» #ufficialmente - zazoomnews : Il piumino da «paninaro» è ufficialmente di ritorno - #piumino #«paninaro» #ufficialmente -