Il Pentagono diffonde nuove immagini del blitz contro al Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi - il Pentagono diffonde alcuni filmati del raid : Ieri, mercoledì 30 ottobre, l’esercito degli Stati Uniti ha diffuso alcune delle riprese aeree delle operazioni che hanno portato alla morte dei Abu Bakr al-Baghdadi e alla distruzione degli edifici che lo ospitavano. È stato mostrato un video in bianco e nero, e dalle immagini molto sgranate, in cui si vedono militari americani in un confronto a fuoco con dei militanti e uno in cui la struttura, dopo esser stata evacuata, viene rasa al suolo ...