Il nuovo gameplay trailer di Kingdom Under Fire 2 si concentra sulle meccaniche di

Angry Birds AR : Isle of Pigs arriva su Android con un gameplay tutto nuovo grazie alla realtà aumentata : Angry Birds AR: Isle of Pigs è un gioco in realtà aumentata in cui dovrete aiutare Red, Chuck, Bomb e i Blues a salvare le uova rubate dagli avidi maiali verdi in vacanza. Il gioco e i personaggi di Angry Birds prenderanno vita nel salotto o in qualsiasi luogo nel mondo reale che vi circonda con incredibile realismo dove potrete distruggerete le strutture nei modi più spettacolari per ottenere il massimo delle stelle e recuperare le uova ...

Lo shooter co-op GTFO si mostra in un nuovo video gameplay : Di recente il team di 10 Chambers Collective ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato allo shooter co-op GTFO. Il video si concentra su alcune sezioni stealth e sulla difficoltà punitiva del titolo.Prima di tutto ci viene data un'idea generale della struttura del gioco, nel video l'obiettivo è quello di recuperare un oggetto, sarà disponibile una mappa che però è coperta interamente dalla nebbia di guerra. Questo vuol dire che i giocatori ...

Un nuovo video gameplay di Nioh 2 ci mostra la boss fight contro la temibile Kasha : Il prossimo anno avremo molti fantasmi e demoni da uccidere in Nioh 2. Il gioco di ruolo d'azione proporrà una continuazione dal suo predecessore, che è stato un successo sorprendente per Team Ninja e Koei Tecmo. Tuttavia, il gioco porterà con sé numerose migliorie, nuove attività e le immancabili battaglie con i boss. In precedenza, abbiamo già visto il titolo in varie immagini, ma ora abbiamo l'occasione di vedere in azione uno dei boss di ...

MediEvil ci mostra i primi 22 minuti di gioco con un nuovo video gameplay : MediEvil è un titolo platform-adventure con elementi hack 'n slash, nato per la prima volta nel 1998 dalla SCE Cambridge Studio e distribuito dalla Sony Computer Entertainment in esclusiva per la piattaforma PlayStation.Come possiamo vedere, il gioco ha fatto ritorno su PS4 sotto una nuova veste grafica, e con un gameplay rivisto e corretto, ma non molto lontano dallo stile peculiare che ha stregato milioni di fan fin dall'inizio.Potremo dunque ...

Dragon Ball Z Kakarot : tutto sul nuovo gioco di Goku - dalla storia al gameplay : Bandai Namco è tornata a raccontarci di Dragon Ball Z Kakarot. Con l'uscita del nuovo videogame della saga fissata al 17 gennaio del prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il publisher giapponese ha infatti ben pensato di rilasciare un lungo ed esaustivo video di gameplay, che va ad illustrare ogni aspetto di questa entusiasmante produzione poligonale dedicata alle avventure dei Saiyan nati dalla matita - e dal genio! - del mangaka ...

Baldur's Gate I e II per Nintendo Switch si mostrano in azione in un nuovo video gameplay : I classici RPG dell'amata serie Baldur's Gate sono finalmente sbarcati su console pochi giorni fa.Nello specifico, a partire dallo scorso 15 ottobre, sono disponibili su Nintendo Switch, Xbox One e PS4 storici giochi del calibro di Baldur's Gate e Baldur's Gate II.I titoli sbarcano per la prima volta su console nel Baldur's Gate: Enhanced Edition Pack: "per celebrare il 20° anniversario della serie, l'originale Baldur's Gate: Enhanced Edition e ...

Moons of Madness : nuovo gameplay e Requisiti PC : Funcom e Rock Pocket Games svelano i Requisiti PC ufficiali del Nuovo horror spaziale Moons Of Madness, pubblicando in concomitanza anche un Nuovo Gameplay Teaser che vi riporto a seguire. Prova il vero orrore cosmico La tua sola speranza di salvezza è a centinaia di migliaia di chilometri, perciò dovrai affrontare terrori molto reali come isolamento e paranoia, rafforzati da elementi sovrannaturali e orrori ...

Tanto gameplay di Death Stranding nel nuovo trailer - e l’uscita su PS4 si avvicina : Hideo Kojima e il suo Death Stranding continuano a far rumoreggiare la community di appassionati di videogame. Mentre un po' tutte le redazioni specializzate hanno ottenuto le prime copie del gioco per snocciolarlo a dovere in vista della recensione, gli utenti attendono con impazienza di poter mettere finalmente le mani sul prossimo progetto dello stesso creatore della saga stealth di Metal Gear, in uscita l'8 novembre solo su PlayStation 4 e ...

Death Stranding tra gameplay e cutscene nel nuovo trailer Connect : In attesa della pubblicazione della nostra recensione, Death Stranding continua ad essere al centro dell'attenzione non solo con dettagli e informazioni ma anche grazie alla macchina del marketing di Sony.In questo caso è Sony Interactive Entertainment Japan a condividere un nuovo succoso trailer dell'opera di Hideo Kojima. Il trailer "Connect" è l'occasione perfetta per dare un'occhiata da vicino a un mix di cutscene e scene di gameplay tra cui ...

Nostalgia canaglia per Final Fantasy 7 Remake : Modalità Tattica nel nuovo video gameplay : 3 marzo 2020. Final Fantasy 7 Remake ha fissato in primavera il suo trionfale debutto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Seguono le aspettative degli appassionati, sia di quelli che si professano veterani della saga jRPG di casa Square Enix, sia di quelli che si sono avvicinati solo di recente alla Fantasia Finale più celebre del videoludo. Aspettative inevitabilmente alle stelle, per quello che, dopo Resident Evil 2, è il Remake più atteso ...

Il colorato Concrete Genie si mostra in un nuovo video gameplay : Una delle esclusive più interessanti e particolari per PS4 è sicuramente Concrete Genie di Pixelopus. Il gioco è previsto in uscita per la console di Sony tra pochi giorni, ma sulle pagine di Eurogamer.it è già disponibile la nostra approfondita recensione.Mancando ancora qualche giorno all'uscita del gioco, ecco che il canale YouTube PlayStation Underground ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato all'esclusiva PS4.Il filmato, della ...

Luigi's Mansion 3 - diamo uno sguardo ad un nuovo video di gameplay che mostra alcune zone dell'hotel : Nintendo ha un grande asso nella manica che si traduce nell'attesissimo Luigi's Mansion 3, uno dei titoli di punta dell'anno che sta per arrivare sulla console ibrida Nintendo Switch e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo video di gameplay.Il filmato è una dimostrazione di due minuti e mezzo in cui ci vengono mostrati tutti i tipi di sfide e nemici che dovremo affrontare nel gioco. In questi spezzoni raggruppati in un unico video di ...

Luigi’s Mansion 3 festeggia Halloween su Switch con un nuovo video gameplay : Tra i videogiochi in uscita nel corso del mese di ottobre, Luigi's Mansion 3 è senza dubbio uno dei più promettenti. Impresa non facile, considerata la quantità e la qualità media dei titoli al debutto nelle ultime settimane, ma assolutamente alla portata della prossima esclusiva per Nintendo Switch realizzata dai ragazzi di Next Level Games sotto lo sguardo attento della "grande N". Questo perché il ritorno di Luigi sulla console ibrida è ...

Il thriller narrativo The Bradwell Conspiracy si mostra in un nuovo video gameplay : The Bradwell Conspiracy è l'ispirato thriller narrativo dello sviluppatore A Brave Plan e del publisher Bossa Studios in arrivo questo autunno su PC e console.Nel gioco, il protagonista si risveglia all'indomani di una devastante esplosione. Scoprendo altri sopravvissuti intrappolati dall'altra parte di una porta bloccata, il vostro personaggio dovrà comunicare usando un paio di occhiali Bradwell AR Smart, scattando foto di ciò che lo circonda ...