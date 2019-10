«Il nuovo capo dell’Isis è Abu Ibrahim al-Hashimi al Qurayshi» | l’annuncio del gruppo

M5s - fumata nera all’assemblea dei deputati : stallo per l’elezione del nuovo capogruppo : È terminata con un nuova fumata nera l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle che ieri sera era chiamata a dirimere il nodo del capogruppo alla Camera. Assemblea alla quale, peraltro, non era presente più della metà dei deputati pentastellati. Da segnalare che nelle stesse ore era in corso la riunione degli eletti della Calabria e dell’Emilia Romagna con il capo politico Luigi Di Maio per parlare delle prossime regionali. Nonostante ...

Newsweek : "Il nuovo capo dell'Isis è Abdullah Qardash" : L’Isis “ha già un nuovo leader”: il successore di al-Baghdadi sarebbe Abdullah Qardash. Lo riporta il settimanale americano Newsweek, lo stesso che per primo ha diffuso la notizia del blitz americano nel nord della Siria.Del jihadista, il cui nome a volte viene traslitterato come Karshesh, si sa poco, oltre al fatto che ha un passato nel disciolto esercito iracheno di Saddam Hussein.Abdullah Qardash, anch noto come ...

Newsweek : nuovo capo Isis uomo di Saddam : 9.09 A poco più di un giorno dall'uccisione di al-Baghdadi, l'Isis "ha già un nuovo leader". E' Abdullah Qardash, secondo il settimanale americano Newsweek, lo stesso che per primo ha diffuso la notizia del blitz americano. Del jihadista, il cui nome a volte viene traslitterato come Karshesh, si sa poco, oltre al fatto che ha un passato nel disciolto esercito iracheno di Saddam Hussein. Abdullah Qardash,anche noto come al-Afari,a agosto ...

Basket : Adriano Vertemati nuovo coach dell’Italia Under 20 - a Capobianco Under 18 e 17. Tutto invariato nel settore femminile : Sono stati comunicati in giornata, dal Consiglio Federale della FIP, i nomi di coloro che alleneranno le Nazionali giovanili dell’Italia nelle varie manifestazioni di quest’estate. Le selezioni azzurre, in particolare, affronteranno i sei Europei di Division A, tre con gli uomini ed altrettanti con le donne, più i Mondiali Under 17 che saranno disputati dai maschi. La novità principale riguarda la panchina dell’Under 20, affidata ad ...

Casali del Manco(CS).Intervista a Stanislao (Nuccio) Martire - primo Sindaco del nuovo Comune casalino : area urbana e montana - estesa e significativa - contermine con la Città capoluogo! : Il primo cittadino di Casali del Manco (CS), Stanislao ( Nuccio) Martire, al nostro Giornale: “Per prima cosa abbiamo

Appius 2015 : il nuovo capolavoro del winemaker Hans Terzer : Appius 2015, capolavoro qualitativo di un’annata generosa, tra intensi profumi e vivace freschezza. La sesta edizione del vino da sogno

Sicilia - il progetto di un nuovo porto a San Vito Lo Capo è assurdo. Dove sta il senso? : Ci si preoccupa del consumo di suolo in Italia. Sacrosanto, visto anche l’ultimo rapporto Ispra. Ma non abbastanza del consumo del mare, che peraltro si riflette in un consumo della costa e quindi del suolo. Al riguardo è esemplare il caso dei porti turistici cui alcuni colleghi e io abbiamo dedicato un’apposita pubblicazione. Se torno sull’argomento è perché c’è in ballo un nuovo progetto (uno dei tanti, peraltro) che pare più assurdo ...

M5s - Gianluca Perilli nuovo capogruppo al Senato : ha battuto per tre voti l’ex ministro Toninelli : Il Senatore Gianluca Perilli è stato eletto capogruppo M5s al Senato: nella votazione del 16 ottobre ha battuto per soli 3 voti (47 contro 44) l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Mentre alla Camera i deputati 5 stelle ancora non riescono a trovare un accordo, a Palazzo Madama la situazione si è sbloccata ed è stato scelto il successore di Stefano Patuanelli, ora ministro dello Sviluppo economico. I parlamentari grillini hanno ...

Perilli nuovo capogruppo M5s al Senato : 20.52 E' Gianluca Perilli il nuovo capogruppo M5s al Senato. Al ballottagggio il capogruppo vicario uscente ha ricevuto 47 voti contro i 44 andati a Toninelli. Fumata nera anche oggi per l'elezione del capogruppo M5s della Camera. Non si è infatti raggiunta la maggioranza assoluta. A Francesco Silvestri sono andati 86 voti, 72 a Trano.

Papa Francesco - nominato il nuovo capo della Gendarmeria : è Gianluca Gauzzi Broccoletti - vice di Giani : L'operazione trasparenza indetta da Papa Francesco non sembra ottenere grandi successi. Dopo le dimissioni di Domenico Giani, a causa dello scandalo sui cinque dipendenti della Santa Sede implicati in investimenti milionari, Bergoglio nomina subito un sostituto. Il nome è quello di Gianluca Gauzzi B

Zingaretti alla Direzione dem : "Serve PD nuovo - basta deleghe a un capo" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti vuole un partito nuovo e lo dice senza remore oggi davanti ai componenti della Direzione nazionale dem: "Serve un partito totalmente nuovo. Io dico dopo 12 anni basta parlare di riforma, basta aspettare, basta paure, basta conservatorismi. Serve una forza politica e nazionale diversa da quella che siamo. Una fase aperta per un partito diverso". Un patto federativo stile vecchio Ulivo? Secondo Zingaretti: ...