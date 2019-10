Il Milan vince lo scontro diretto contro la Spal | decide Suso con un calcio di punizione

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019)live – Delicatissimosalvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggioil Lecce e la sconfittala Roma hanno aggravato la situazione. La, invece, arriva dall’ottimo punto casalingoil Napoli. La squadra di Semplici è in crescita e darà filo da torcere ai rossoneri per provare a risalire la china. Iltorna alla vittoria. Lo fa con grande faticaunaordinata, ma poco pungente davanti. Rossoneri che partono meglio e Castillejo ha la palla del vantaggio ma centra la traversa da pochi passi. Primo tempo che non vede altri sussulti degni di nota. Meglio nella ripresa. Si aprono un po’ gli spazi e il...

acmilan : Dzeko and Zaniolo cancel out Theo's equaliser: read the match report here???? - RobySgabe : Il Milan vince grazie un gol di Suso, il clacson di @SvartGrenadier ringrazia di cuore - leonidafem : Incredibile vince pure il Milan e noi no -