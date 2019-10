Il Milan sopravvive ad Halloween! Alla fine del film Suso scaccia le streghe | ma il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Iltorna a vincere nella notte di Halloween: nel secondo tempo ci pensa, entrando dpanchina, are la paura. Il calendario però adesso è durissimoimpegnato a San Siro nella notte di Halloween per il posticipo della 10ª Giornata di Serie A. Nella notte più spaventosa dell’anno anche una Spal a secco di vittorie in trasferta può far paura ai rossoneridisperata ricerca di punti e fiducia. E guardare ildi questi tempi può rivelarsi un verohorror. La sceneggiatura sul grande schermo di San Siro rispetta in pieno i canoni del genere. I rossoneri ricoprono il ruolo del protagonista, voglioso di far bene, ma che rischia di mettersi in pericolo da solo a causa di qualche leggerezza di troppo. La Spal è sempre pronta a colpire: l’ex col dente avvelenato Andrea Petagna, nei panni di un novello ‘Michael Myers’ spaventa la ...