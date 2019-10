Il governo triplica le tasse sulle auto aziendali | ma a rimetterci saranno i lavoratori

Elezioni in Canada - Trudeau vince ma guiderà un governo di minoranza. E triplica i voti tra i separatisti del Quebec : Ha conquistato 156 dei 338 seggi della House of Commons, sotto la fatidica soglia dei 170 deputati necessari per governare da solo. Ma Justin Trudeau è il vincitore delle Elezioni in Canada, riconfermato per un altro mandato alla guida del paese. guiderà però un governo di minoranza, probabilmente con l’appoggio esterno del New Democratic Party (Ndp), dopo avere sconfitto i conservatori di Andrew Scheer. Il premier, secondo le proiezioni della ...

Elezioni in Canada - Trudeau vince ma guiderà un governo di minoranza. E triplica i voti tra i separatisti dei Quebec : Ha conquistato 156 dei 338 seggi della House of Commons, sotto la fatidica soglia dei 170 deputati necessari per governare da solo. Ma Justin Trudeau è il vincitore delle Elezioni in Canada, riconfermato per un altro mandato alla guida del paese. guiderà però un governo di minoranza, probabilmente con l’appoggio esterno del New Democratic Party (Ndp), dopo avere sconfitto i conservatori di Andrew Scheer. Il premier, secondo le proiezioni della ...