Il giudice assolve Marco Carta per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ilper il. Queste le ultime notizie che emergono a seguito dell'udienza che si è tenuta presso il Tribunale di, tenutasi nella mattinata del 31 ottobre. L'artista sardo aspettava la sentenza ormai da mesi, ma solo nelle ultime ore ha saputo di essere stato assolto. Molto chiaro il punto di vista del suo legale, Simone Ciro Giordano, che ha sempre strenuamente sostenuto la sua innocenza. L'avvocato ha infatti avuto modo di dichiarare: "è innocente, e ora lo possiamo dire ad alta voce. La vicenda è stata minimale, ma la notorietà aiuta e spero che possa essere d'aiuto a tutti per capire che i processi si fanno nei tribunali". Gli fa eco Massimiliano Annetta: "La difesa aveva sempre portato avanti una linea. Il signorha sempre dichiarato la sua innocenza, oggi unha acclarato ...

gpensabene : RT @OptiMagazine: Il giudice assolve @MARCOCARTA85 per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano - OptiMagazine : Il giudice assolve @MARCOCARTA85 per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano - FulviaFrongia : RT @JohnHard3: Marco Carta, il giudice lo assolve per il furto alla Rinascente e lui scoppia in lacrime: “Oh mio Dio, grazie avvocato” http… -