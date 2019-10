Il giorno della Apple Tv+ | un anno di abbonamento gratis a nuovi clienti

Lo spot della Difesa per il 4 Novembre - giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate : Un giovane che bacia una ragazza, un sub durante un’immersione, uno sciatore, una coppia a cena: sono tutte immagini che, a prima vista, appartengono al normale vissuto di ciascuno di noi. Questi i primi secondi con cui si apre il nuovo spot istituzionale realizzato dalla Difesa. Allargando le riprese si scopre, invece, che si tratta di scene tratte dal contesto difficile, coraggioso, fatto di rischio e sacrificio, che i militari italiani ...

Notizie del giorno – Il colpo di gennaio della Juve - Mazzarri nella bufera - l’annuncio di Marotta sul mercato : IL colpo DI gennaio della Juve – La dirigenza bianconero ha definito il primo colpo per il mese di gennaio. Si tratta di Matias Soulé, talento di Cordoba da aprile in rotta con il Velez Sarsfield e che per caratteristiche viene paragonato ad Angel Di Maria. Paratici ha giocato d’anticipo ed ottenuto l’ok dal calciatore che sarà della Juve a partire da gennaio. Nel frattempo osservatori bianconeri hanno anche visionato Son del ...

Ascolti tv - ‘Non è la d’Urso’ cambia giorno e si scontra con Montalbano : il risultato della sfida : Lunedì sera in prima serata il Live di Canale 5 si è scontrato con il re delle fiction Rai: ecco com'è andata

Festa di Roma - chiude “Tornare” con i ricordi della Mezzogiorno : "Tornare" di Cristina Comencini ha chiuso la 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma con il viaggio di una donna nel proprio passato, alla scoperta di tanti nodi dimenticati e mai sciolti. La regista è tornata a dirigere Giovanna Mezzogiorno a quasi 15 anni da "La bestia nel cuore": "E' passata la vita in mezzo - ha detto - e il film è anche questo". Nella Napoli degli anni '90 la protagonista Alice ritorna dagli Stati Uniti dopo una ...

Liliana Segre nel mirino degli hater : 200 messaggi al giorno. La solidarietà bipartisan della politica : “I campi di sterminio sono una fandonia come l’11 settembre”. Oppure: “Vivere nell’ombra dell’Olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese”. Di messaggi come questi la senatrice a vita Liliane Segre ne legge in media 20o al giorno. Lo svela in un articolo il quotidiano La Repubblica riportando un rapporto ...

Brexit - giorno della verità per Johnson : salvato dai laburisti? : Oggi si chiede al parlamento britannico se è d’accordo o no con i principi che ispirano l’accordo di ritiro dalla Ue negoziato dal primo ministro britannico la settimana scorsa. Ma a Strasburgo si preparano a un rinvio

La satira del giorno : il maltempo e il soccorso della Raggi : Fonte foto: Giovanni ZolaLa satira del giorno: il maltempo e il soccorso della Raggi 1Sezione: Cronache Giovanni Zola

Oroscopo Paolo Fox del giorno e della settimana : previsioni 20 ottobre : Oroscopo 20 ottobre 2019 di Paolo Fox: le previsioni dello zodiaco di oggi e della settimana Anche per queste terza domenica del mese riveliamo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del giorno e della settimana, riprendendole dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di ottobre uscito in edicola qualche tempo fa. L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 20 ottobre 2019, e settimanale, dei nati sotto il segno della ...

Alba Parietti - il commosso messaggio per la morte della fidanzata del figlio : “Quel giorno ho capito cos’è l’inferno” : Alba Parietti ha voluto dedicare un commosso ricordo a Luana, la fidanzata di suo figlio Francesco Oppini morta tredici anni fa in un brutto incidente stradale. Nonostante gli anni passati, il dolore è ancora vivo nella showgirl che rivela come la sua vita sia stata segnata da quell’evento. “Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006 – racconta la Parietti su Instagram -. Era il giorno del tuo 25esimo compleanno. Era un ...

Claudio Cecchetto colpito da malore alla presentazione di Benji e Fede : il giorno prima c’era stato il funerale della madre : Claudio Cecchetto si è sentito male giovedì sera a Milano mentre stava partecipando come ospite alla presentazione dell’ultimo lavoro dei giovani cantanti Benji e Fede, “Good vibes”. Il produttore discografico e disc jockey è stato subito soccorso e sul posto è intervenuta un’ambulanza. Ancora non si conoscono le sue condizioni di salute né a cosa sia dovuto il malore, il giorno prima c’erano stati i funerali della ...

Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo : È già iniziato, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, il roll out della versione Global di MIUI 11, disponibile al momento su Redmi 7A. L'articolo Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo proviene da TuttoAndroid.

Alessandro Tersigni/ 'Il matrimonio con Maria il giorno più bello della mia vita' : Alessandro Tersigni a Vieni da me, l'attore de Il Paradiso delle Signore sulla moglie Maria Stefania Di Renzo: 'E' l'unica che riesce a capirmi subito'.