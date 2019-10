Il giocatore di basket Stephen Curry si è fratturato la mano sinistra

Basket : Alessandro Gentile è un giocatore di Trento. Nuovo cambio di squadra per l’azzurro : Mancano ancora i crismi dell’ufficialità ma ormai ci sono pochi dubbi sull’arrivo a Trento di Alessandro Gentile. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’ala della Nazionale italiana di Basket è prossima a vestire la maglia della squadra allenata da Nicola Brienza. Un’estate, come al solito, turbolenta quella del figlio del “Grande Nando”. I contatti con la Virtus Bologna c’erano stati e il suo passaggio ...