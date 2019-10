Il cane eroe | ecco il pastore belga che ha scovato Al Baghdadi

USA - cane eroe salva i due padroncini dal serpente che lo morde e lo uccide : Si chiamava Zeus. Era un pitbull che ha dato la propria vita per salvare i suoi due piccoli padroncini e ora è un eroe. Il dramma è avvenuto lunedì in Florida. A morde il cane è stato un serpente corallo, molto velenoso, diffuso proprio in quella zona degli USA.Continua a leggere

Jack Russel salva famiglia da casa in fiamme/ cane eroe muore nell'incendio : Jack Russel salva famiglia da casa in fiamme: la morte da eroe del Cane Zippy in Florida. Così ha salvato da un incendio i suoi padroni.

cane eroe si sacrifica e muore per salvare la vita alla sua famiglia : Zippy, Cane adottato da un rifugio da una famiglia della Florida, ha svegliato i suoi padroni durante un incendio permettendo loro di mettersi in salvo. Il gesto gli è però costato la vita. La famiglia Butler dormiva tranquillamente quando nella loro casa in Florida ha preso fuoco. L’allarme antincendio ha iniziato a suonare, ma non è bastato a svegliare la famiglia. Fortunatamente per loro, il loro Jack Russell Terrier, Zippy, si è reso conto ...