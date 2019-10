Il 4 novembre Palazzo Marina apre porte al pubblico in occasione della Giornata della

Il 1 novembre a Palazzo Brancaccio Jennifer Mischiati e Francesco Ferdinandi protagonisti del ballo di Sissi : “Anche quest’anno la “magia” si ripete, per la XIV edizione, venerdì 1 novembre, la Compagnia Nazionale di Danza Storica celebrerà a Roma il tradizionale Gran ballo di Sissi, in omaggio non solo al mito della principessa austriaca ma anche al fervore culturale dell’Italia dell’epoca che ancora oggi fa eco nella società odierna”. Nino Graziano Luca, presidente della Compagnia, annuncia così la data dell’attesa serata annuale nella ...