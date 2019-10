Ictus | il premio Forum PA Sanità 2019 al progetto che lo previene

Fonte : dilei

(Di giovedì 31 ottobre 2019) IlStop: controlla il battito, nel cuore di Roma dell’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina si è aggiudicato il prestigiosoPA, risultando tra i migliori progetti di “Connected Care”, in grado di rispondere ai bisogni di salute del paziente attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi. Il Nosocomio ha infatti di recente condotto un’operazione di screening e di sensibilizzazione sulle aritmie cardiache per la prevenzione dell’da fibrillazione atriale, mettendo gratuitamente a disposizione degli over 65 un esame gratuito del battito in 30 secondi, attraverso un Applewatch (dispositivo medico approvato da FDA CE), che, applicato al polso, ha permesso di misurare il ritmo del cuore di circa 4500 pazienti in 2 giorni, e di inviare i tracciati direttamente al Centro Aritmie dell’Ospedale che ha potuto gestire in via telematica i ...

