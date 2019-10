I Medici 3 uscita posticipata | non è prevista la messa in onda per il 12 novembre

Muore per i Medici d’infarto ma dopo 45 minuti riuscita e racconta “ho visto cosa ci aspetta” : Una luce intensa e mentre camminava verso di essa si sentiva felice. Queste sono le shoccanti rivelazioni di qualche anno fa di un camionista romano Tiziano S. clinicamente morto per i medici per un infarto ma dopo 45 minuti miracolosamente risuscitato. L’uomo, un camionista, al ritorno da una commessa fatta a Pescara si era sentito male e aveva capito che c’era qualcosa di grave che non andava. Fece in tempo a chiamare i soccorsi che ...