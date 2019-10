Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Lo-HDC-6-Neptune insieme al suo rimorchio L’deve ancora dimostrare tutte le sue potenzialità, tuttavia, nonostante questa situazione di incertezza, gode del consenso delle case automobilistiche, che hanno deciso di investirci. La Toyota, per esempio, crede fortemente in questa tecnologia sostenendo che nell’arco di qualche anno i costi di sviluppo si abbasseranno e infatti recentemente hala seconda generazione della berlina Mirai. Un’altra casa che ha investito molto nell’è la coreanacon il programma FCEV Vision 2030, per il quale sono stati stanziati 6,4 miliardi di dollari. A essere precisi la “fissa” della casa coreana per l’non è nuova perché risale al lontano 2013, anno in cui è stata commercializzata laix35 FCEV; nel 2018 ne hal’erede, il suv Nexo, oggi giunto alla seconda ...

MilanoCitExpo : Hyundai ha presentato un camion a idrogeno ultra tecnologico #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Investireoggi : Hyundai ha presentato oggi BotRide, un servizio con veicoli autonomi - Motori_IO : Hyundai ha presentato oggi BotRide, un servizio con veicoli autonomi -