HONOR 20S da domani disponibile nel colore Orange e in Cina arriva EMUI 10 beta per HONOR

HONOR 20S con tripla fotocamera 48 MP Prezzo - Scheda tecnica : Honor Android ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone della serie " Honor 20" soprannominato Honor 20S. Lo smartphone diventa ufficiale in un evento in Cina insieme a Honor Play 3.

Diventa ufficiale HONOR 20S : cosa propone rispetto a Honor 20 : Vi intriga parecchio il nuovo Honor 20, ma pensate sia troppo costoso? Potrebbe fare al caso vostro la sua versione depotenziata Honor 20S, da poco presentato in Cina. Il device include il processore Kirin 810, e non il 980 come nel caso dello smartphone principale. Non crediate le differenze siano così lampanti: a farne le spese è soprattutto la scheda grafica in termini di prestazioni (la GPU Mali-G52 del Kirin 810 non riesce a tenere il ...