Hockey prato | qualificazioni olimpiche 2019 | le convocate dell’Italia per la doppia sfida

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni olimpiche 2019 : la Germania equivale ad un Everest da scalare per le azzurre : È arrivato il momento tanto atteso. Un paio di giorni e la Nazionale italiana femminile di Hockey su prato andrà a giocarsi il pass a Cinque Cerchi. A Monchengladbach le azzurre guidate da Roberto Carta affrontano nella sfida che vale la qualificazione olimpica la Germania padrona di casa: un doppio confronto, sabato 2 novembre, alle ore 16, e domenica 3 novembre, alle ore 14, dal quale ne uscirà fuori una delle nazionali presenti in quel di ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni olimpiche 2019 : la Germania equivale ad un Everest da scalare per le azzurre : È arrivato il momento tanto atteso. Un paio di giorni e la Nazionale italiana femminile di Hockey su prato andrà a giocarsi il pass a Cinque Cerchi. A Monchengladbach le azzurre guidate da Roberto Carta affrontano nella sfida che vale la qualificazione olimpica la Germania padrona di casa: un doppio confronto, sabato 2 novembre, alle ore 16, e domenica 3 novembre, alle ore 14, dal quale ne uscirà fuori una delle nazionali presenti in quel di ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni olimpiche 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X : Tutto pronto all’appuntamento più importante della stagione e del quadriennio. La Nazionale italiana di Hockey su prato femminile è già in Germania, dove, a Moenchegladbach il 2 e il 3 novembre, si giocherà con le teutoniche padrone di casa il pass olimpico per Tokyo 2020. Una sfida al limite dell’impossibile per le azzurre di Roberto Carta che vogliono provare il tutto per tutto per sognare i Cinque Cerchi. Andiamo a scoprire le ...

Hockey prato - Italia-Germania : qualificazioni olimpiche 2019. Date - programma - orari e tv : Dopo le due amichevoli in terra britannica, è tempo, per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile, di pensare allo spareggio per le Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Germania: sarà Moenchengladbach ad ospitare il doppio confronto che si terrà sabato 2 novembre alle ore 16.00 e domenica 3 novembre alle ore 14.30. In Italia nessun broadcaster ha acquistato i diritti per trasmettere le due partite tra Italia e Germania. Lo streaming, per ...

Hockey prato femminile - le convocate dell’Italia per le amichevoli in Inghilterra. Le 20 azzurre chiamate da Roberto Carta : Nuove amichevoli in vista per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile, che sarà impegnata dal 24 al 28 ottobre in Inghilterra, a Bisham, dove il venerdì 25 alle ore 15.00 italiane e sabato 26 alle ore 13.30 italiane affronterà la Gran Bretagna in due incontri amichevoli. Le britanniche sono le campionesse olimpiche in carica e per l’occasione il CT Roberto Carta ha chiamato 20 atlete, che saranno poi ridotte a 18 in vista dello ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quinta giornata. Amsicora e Bra in coppia al comando : quinta giornata per il campionato di Serie A1 di Hockey su prato. Non sbagliano Amsicora e HC Bra che fanno cinque su cinque e restano al comando in coppia: saranno ovviamente loro a giocarsi lo scudetto, come da pronostico. Alle loro spalle Valchisone e Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. quinta giornata di campionato Butterfly Roma-HC Bra 2-4 (Komarov Hafiizhuddin – NUT; Chiesa 3, Gobran ...

Hockey prato : amichevoli per la Nazionale italiana con l’Argentina - Leonas al momento superiori : Si avvicina sempre più il momento più importante dell’anno per la Nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre infatti ad inizio novembre saranno impegnate in terra tedesca con la squadra di casa per gli spareggi olimpici verso Tokyo 2020. Il ct Roberto Carta sta testando la propria rosa al CPO Giulio Onesti di Roma, tre amichevoli con l’Argentina, n.3 del ranking mondiale. Nelle prime due partite non c’è stata storia, ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quarta giornata. Amsicora e Bra a braccetto davanti : Classico doppio turno per il campionato maschile di Hockey su prato di Serie A1. Squadre impegnate dunque sia di sabato che di domenica, oggi è andata in scena la quarta giornata. Proseguono a braccetto in testa alla classifica HC Bra, vincente oggi per 4-3 in casa sull’Adige), ed Amsicora (devastante sul Bologna). Si ferma la corsa della Ferrini, sconfitta in casa dal Butterfly. Tra le inseguitrici del duo a sorpresa troviamo Valchisone, ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della terza giornata. Vincono Amsicora e Bra : Proseguono a braccetto Amsicora e Bra nel campionato di Serie A1 maschile di Hockey su prato. Le due grandi rivali si impongono anche nella terza giornata (gran successo da squadra navigata per i piemontesi sul Bonomi) e proseguono a pari passo a punteggio pieno. Con loro davanti a tutti un’altra sarda a sorpresa: la Ferrini. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica aggiornata. terza giornata Pol. Ferrini-HC ...

Hockey prato femminile : le 23 convocate dell’Italia in vista dei match contro l’Argentina : Il tecnico della Nazionale italiana di Hockey su prato femminile Roberto Carta ha reso noto l’elenco delle 23 convocate per il raduno di Roma (16-20 ottobre), durante il quale le azzurre affronteranno tre partite ufficiali contro l’Argentina (n.3 del mondo). Un test assai probante per le nostre portacolori, viste le qualità delle Leonas. Come riporta il sito della Federazione Italiana Hockey, le sfide si disputeranno il 17 ottobre ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Vincono tutte le favorite : seconda giornata per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Successi esterni per le big: a Roma si impongono Amsicora e Bra, entrambe di misura, mentre a Bologna vince il Bonomi. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. seconda giornata Butterfly Roma-SG Amsicora 3-4 (Grossi 3 – BUT; Tisera 2, Paziuk 2 – AMS) HT Bologna-Hockey Bonomi 2-6 (Rodriguez, Bozzo – BOL; Ursone 3, ...

Hockey su prato - Chiara Tiddi : “Faremo tutto il possibile per raggiungere le Olimpiadi” : tutto pronto all’appuntamento più importante dell’intero quadriennio per l’Hockey su prato italiano. Manca poco meno di un mese: la Nazionale femminile si giocherà in Germania, contro la Nazionale di casa, il pass a Cinque Cerchi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. È stata intervistata dalla FIH Chiara Tiddi, capitano della squadra tricolore, che ha espresso le sue sensazioni. “Manca solo un mese all’appuntamento. La nostra ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della prima giornata. HC Bra devastante all’esordio : Inizia nel segno dei campioni d’Italia il campionato di Serie A1 di Hockey prato maschile: l’HC Bra parte fortissimo, vincendo in casa per 8-0 sull’HT Bologna. Successi anche per HP Valchisone, Tevere EUR, Pol. Ferrini, SG Amsicora e UHC Adige. Andiamo a rivivere questo primo turno con i risultati e la classifica aggiornata. A1 Hockey prato maschile prima giornata HP Valchisone-Butterfly 2-1 (Grosso, Minetto – VAL; Bin ...