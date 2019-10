“Ho tentato il suicidio” Nora Amile | che fine ha fatto la sexy riccia de La pupa e il

Governo - Bonino : “Ho tentato contatti ma non ho avuto risposte. Basta parlare a vanvera - libro dei sogni fa solo danni” : “Mi aspetto che il Governo la smetta di parlare a vanvera promettendo tutto a tutti ed abbia il coraggio di dire agli italiani come siamo messi in termini di risorse. Entrare nel Governo? O spaccavo le porte o entravo col kalashnikov. Anche dopo tentativi di avere dei colloqui non ho avuto risposte di alcun tipo. Inoltre confermo la decisione assunta in direzione di opposizione costruttiva specie dopo aver sentito il libro die sogni del ...