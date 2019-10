Halloween e dintorni | - Ghostbusters | la storia della Ecto-1 FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sono passati 35 anni da quando, nellautunno del 1984, veniva proiettata per la prima volta sul grande schermo il filmdi Ivan Reitman. Più che un horror, una commedia fantastica, ma abbastanza tenebrosa da essere omaggiata dai fan di tutto il mondo in questo giorno di, con feste e costumi a tema. Per gli amanti dei motori, la saga degli acchiappafantasmi ha dato vita alla più celebre wagon del grande schermo, la-1. La Caddy. Basata su un'ambulanza Cadillac, questa curiosa giardinetta dalla livrea bianco-rossa è stata concepita da Dan Aykroyd, co-sceneggiatore e co-protagonista delle saga originale (interpreta Ray, uno dei quattro acchiappafantasmi), e disegnata da Stephen Dane, già noto per i veicoli di Blade Runner (1982). La rivedremo anche in2020 (il titolo sembra ancora provvisorio), come preannunciato dal breve teaser rilasciato lo scorso ...

TREVISOEVENTI : - AvvGiadaGervasi : ‘O tavutiello e i 'cicci muorti'. Così si festeggiava Halloween a Napoli - riccia898 : @Arcireddu17 No vabbe' è inutile, però si è diffusa maggiormente a Cagliari e dintorni.. Ad ogni modo, anche non ap… -