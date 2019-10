Halloween | 4 dive che non hai mai immaginato in costume

NBA – Notte di Halloween da paura : LeBron James diventa LeDward Mani di Forbice [FOTO] : Che paura con LeBron James: il cestista dei Lakers diventa LeDward Mani di Forbice per la Notte di Halloween La Notte di Halloween è arrivata e tutto il mondo è pronto per celebrare questa festa di origine celtica, tradizionale negli Stati Uniti, ma ormai famosa a livello globale. Arrivano proprio dagli States le prime foto macabre: in una serata di ‘riposo’ LeBron James si è dedicato ad un travestimento da paura. Il cestista ...

Frasi Halloween : idee mostruose e divertenti da spedire per gli auguri del 31 ottobre : Il giorno di Halloween è arrivato e con esso anche i festeggiamenti in cui mostri, creature fantastiche e spettrali diventano gli assoluti protagonisti. Diffusa soprattutto negli Stati Uniti, la celebrazione è stata esportata anche in Italia, dove negli ultimi anni ha trovato ampia diffusione, soprattutto a livello consumistico. Sono sempre più le case addobbate con zucche e fantasmi e le persone che decidono di travestirsi, prendendo le ...

Frasi - immagini e video Buon Halloween 2019 : i contenuti più paurosi e divertenti per WhatsApp : È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per augurare Buon Halloween 2019 ai vostri amici più cari (magari anche a quelli che poco soffrite, così da punzecchiarli a dovere). L'occasione è Buona per scaldare i motori di WhatsApp e Facebook ed iniziare ad inoltrare già questa mattina del 31 ottobre una valanga di Frasi, immagini e video paurosi e divertenti, che possano mettere del pepe alla simpatica ricorrenza di stampo ...

Buon Halloween 2019 : IMMAGINI - VIDEO e FRASI divertenti da condividere su Facebook e WhatsApp : Buon Halloween 2019! Data la diffusione della ricorrenza anche in Italia, proponiamo in alto, nella gallery, una serie di IMMAGINI da inviare oggi sui social o sulle app come Facebook e WhatsApp. Halloween è una festività di origine celtica celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre: nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme macabre e commerciali ormai note, che col tempo si sono diffuse anche in altri Paesi del mondo, tra ...

Podolski - Halloween si fa hot : la zucca è particolarmente ambigua - il doppio senso diventa virale [FOTO] : Lukas Podolski posta su Instagram una foto particolarmente ambigua di una zucca di Halloween: ai follower non sfugge il doppio senso e lo scatto diventa virale Halloween si avvicina e le città di tutto il mondo sono già entrate nel mood della notte più spaventosa dell’anno. È partita la caccia ai vestiti più stravaganti, agli addobbi caratteristici e alla scorpacciata di caramelle tipiche della notte del 31 ottobre. Ovviamente ...

Farmacia Igea di Largo Cervinia - il 31 ottobre pomeriggio di divertimento a tema Halloween : “Dolcetto o scherzetto” arriva in Farmacia. Tranquille mamme, niente medicine amare per i vostri piccoli, ma spazio al gioco e allo stare insieme, per un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’informazione. La Farmacia Igea di Largo Cervinia – sede principale di un gruppo che a Roma conta altri tre punti vendita tra Igea City, San Gallicano, ParaFarmacia Gemelli nonché la gestione della Farmacia del Fatebene Fratelli Isola ...

Halloween : frasi mostruose e divertenti da inviare su Whatsapp : Manca davvero poco ad Halloween 2019: quale migliore occasione, se non quella della notte del 31 ottobre per condividere frasi mostruose e divertenti con amici e conoscenti su Whatsapp e sui social. Durante la "notte delle streghe" è innegabile che si respira nell'aria un'atmosfera mistica, oscura e criptica. Leggende millenarie narrano che in questa giornata, al calar delle tenebre, il regno dei defunti si ricongiunga con quello terreno. Ancora ...

Halloween i costumi più divertenti da far indossare ai vostri animali domestici : Halloween è la festa che permette di travestirsi e di divertirsi con costumi ironici o spaventosi. Perfetti per la famiglia...

Animali - il WWF lancia una provocazione per Halloween : “Non lasciamo che orsi - elefanti africani e tigri diventino fantasmi” : La notte di Halloween è alle porte e, proprio in occasione della festa che gioca con le nostre paure, il WWF lancia una nuova provocazione per evitare che alcune specie estremamente fragili diventino “fantasmi della natura”. La mini campagna, dedicata a tre specie iconiche oggi in pericolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura che rischiamo di perdere ogni giorno e su quanto sia necessario l’aiuto di tutti per ...

